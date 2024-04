La intercooperació uneix la mobilitat sostenible i l'habitatge cooperatiu

Aquest divendres 26 d’abril, Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, va organitzar un taller en línia sobre la mobilitat sostenible dins de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Ha estat un espai de diàleg i intercanvi entre entitats compromeses amb la sostenibilitat urbanística, com Sostre Cívic, Som Mobilitat, Biciclot i Granollers Pedala.

Sostre Cívic i Som Mobilitat ja han col·laborat en diverses ocasions per unir, mitjançant la intercooperació, els mons de l’habitatge i la mobilitat. A inicis de 2023 van col·laborar amb els ajuntaments de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) per impulsar un vehicle elèctric compartit. L’objectiu de les cooperatives era “convertir dos recursos cars com els vehicles elèctrics i l’habitatge perquè siguin cada vegada més accessibles a totes les persones a través de compartir-ne l’ús”.

Va ser fruit d’un conveni de cooperació entre ambdues entitats, amb l'objectiu d'aconseguir que l'entorn del municipi fos més sostenible, ecològic i de cobrir les necessitats de mobilitat on altres mitjans de transport sostenible no arriben.

El conveni també va fomentar altres projectes, com El Cairó, un projecte d’habitatge cooperatiu a Granollers (Vallès Oriental) que s’inaugurarà el 2026. L’edifici destaca per seguir criteris de sostenibilitat i un pla de mobilitat compartida amb cotxes elèctrics, via Som Mobilitat, i bicicletes, de la mà de Granollers Pedala, una altra de les entitats presents al taller de Coòpolis.

D’altra banda, Biciclot, que promou l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, també ha dut a terme col·laboracions amb la pròpia Granollers Pedala. Concretament, van formar part de l’ampliació de socis de Som Ecologística, una xarxa cooperativa de ciclologístiques que treballa per afavorir un sistema de distribució de mercaderies socialment just.