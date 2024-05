25 anys de FETS

Els fets transformadors, l’acció persistent, talment com un riu, construeixen un camí, que al seu pas rega i fertilitza tot creant condicions per a la reproducció de la vida. Una vida, gràcies Yayo, que valgui la pena ser viscuda.

Ara fa 25 anys naixia a la taula de reunions de Justícia i Pau del carrer Ribadeneyra, a tocar de la plaça de Catalunya de Barcelona, l’associació Fets. Érem una diversitat fecunda: moviment antimilitarista, moviment per la Pau, associacionisme sociocultural, cooperativisme...

Una diversitat fecunda que compartia lluita i compromís i que entengué que a més de la denúncia de les injustícies i la mobilització social calia, era imprescindible, la construcció proactiva d’alternatives: calia fer altrament segons els valors que han de fonamentar una societat on la persona i la vida com a conjunt esdevinguin la font de referència.

Convé destacar la importància de la convicció com aliment de la persistència. Veníem d’un intent, a finals dels anys vuitanta, de posar en marxa un banc ecològic. Si més no, aquest intent va afavorir un sediment facilitador pel futur.

Es va definir un fil conductor que ens ha dut, 25 anys després, a Fets com a instrument consolidat per a facilitar l’extensió, el coneixement i la formació del sistema de finances ètiques inserit en una estratègia de transformació estructural social i econòmica. Ens ha dut a una associació, com a organització d’organitzacions, recolzada en una base social que aglutina a milers de persones alhora associades a cadascuna de les organitzacions membres de l’entitat.

Una estratègia que evoluciona i es concreta gràcies a l’avenç i consolidació de les entitats operatives del sistema de finances ètiques (Bancàries: Fiare Banca Ètica, Tríodos Banc. Parabancàries: Coop57, Oikocrèdit, ASCA... I Asseguradores: Arç, Previsora General, Lagun Aro...) que acompanyen la posada en marxa i el desenvolupament de projectes socioeconòmics que pertanyen, molts d’ells, al món ampli i divers de l’economia social i solidària.

Una economia social i solidària que recupera el sentit primigeni d’allò econòmic, perquè insereix l’economia a la societat tot generant recursos per atendre de forma sostenible, socialment i ecològica, les necessitats de la comunitat.

Com ens deia l’economista xilè Manfred Maxneef, el sistema pot implosionar -de fet ja és així- per una crisi economicofinancera o per una crisi ecològica, o per les dues combinades que fan evident -amb altres aspectes- una crisi sistèmica irreversible. I quan passi això, ens deia, ens ha de trobar el més ben autoorganitzades possible, per tal d’activar dinàmiques d'ajuda mútua.

El sistema de finances ètiques i l’avenç del conjunt de l’economia social i solidària són imprescindibles per tal d’entomar una transició ecosocial que minimitzi o eviti les conseqüències del col·lapse que s’albira per la crisi sistèmica, civilitzatòria, on ens aboca el sistema socioeconòmic hegemònic.

Sabem i ens agrada pensar que Fets, el conjunt del sistema de finances ètiques i el conjunt d’aquesta altra economia que ja existeix a qui dona suport -l’economia social i solidària- som una experiència contra el desànim. Estem vives i a partir de la consciència individual i de forma col·lectiva resistim i fem, malgrat tot, un món millor.

Fets seguim estant al servei del coneixement i l’extensió del sistema de finances ètiques, al servei dels moviments socials transformadors i, amarades d’ecofeminisme, volem contribuir a una educació financera alternativa a totes les etapes educatives, a una denúncia constant de la banca armada i de la instrumentalització del concepte de sostenibilitat per part del sistema financer convencional. Fomentant, també, el consum crític individual i col·lectiu i la compra pública responsable. Afavorint l’impuls de polítiques socioeconòmiques que recolzin l’economia plural transformadora tot participant en el grup motor de l’estratègia 2030 per a l’economia social i solidària de l’Ajuntament de Barcelona, la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i a la Taula Confederal del Sistema de finances Ètiques de REAS.

Aquests dies, per a celebrar el 25è aniversari, ens acompanya el grup de glosa Cor de Carxofa. No és casual, la glosa, com Fets, fa evident la importància de la dimensió comunitària de base popular. La glosa, com Fets, només és possible des de l’assumpció d’un cert risc, cal subvertir allò normatiu: que només canti el que sap cantar. Cal empoderament popular.

En record d’en Joan Gomis, Arcadi Oliveres i Josep Maria Gasch. Són amb nosaltres.