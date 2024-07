Alquímia, ecoedició i emmerdament

Al llibre El Universo en tu mano he après que som CHNOPS, és a dir, que durant milers d'anys, la vida al Planeta Terra s'ha desenvolupat amb diferents combinacions de Carboni, Hidrogen, Nitrogen, Oxigen, Fòsfor (Phosphor en anglès) i Sofre (CHNOPS). Amb només sis elements es construeixen totes les molècules necessàries per a la vida, i cap d'aquests elements és un metall.

A un curs de periodisme ens van dir que poesia no és sinònim de bellesa, sinó de veritat, veritat profunda. Quan miro la taula periòdica hi veig les dues coses: bellesa i veritats profundes. Si som CHNOPS, què passa amb tota la resta d'elements? Diuen que en un sol smartphone hi ha fins a 70 elements de la taula periòdica. En canvi, en un llibre de paper n'hi ha 8 com a màxim, fonamentalment el Carboni, l'Hidrogen i l'Oxigen de la cel·lulosa. Per a fabricar un llibre, en prou feines hi participen una dotzena d'organitzacions. A l'altre extrem hi trobaríem un iPhone: hi participen més de 800 empreses de 24 països diferents.

A mitjans de juny ens ha visitat l'amic uruguaià Raul Zibechi. No ha parat de recordar-nos que el capitalisme és una qüestió d'escala i de complexitat. Com més gran i més complex, més capitalisme potencial.



Alhora Karelia Vázquez ens explica en un excel·lent reportatge publicat a El País, que l'American Dialect Society, una entitat acadèmica creada l'any 1889 per a estudiar l'anglès parlat als Estats Units va escollir com a paraula del 2023 un derivat de shit (merda): enshittification, que es podria traduir com a emmerdament, i que explica com un ent acaba, precisament, ple de merda, emmerdat. La paraula la va inventar Cory Doctorow, un activista i escriptor canadenc per a descriure el patró de deteriorament que fa d'Internet un lloc cada vegada pitjor, i ho fa en una corba de tres estadis que explica com s'emmerden les plataformes: primer són molt bones per a les persones usuàries; després abusen d'aquestes per a afavorir a la seva clientela comercial; i finalment abusen també d'aquesta clientela per a quedar-se amb tot el valor.

Tot i saber les maldats que hi ha darrera de Google, per exemple, hem seguit sent-ne usuàries pels bons resultats dels seus serveis, hi teníem poca confiança i molta fe. Però ara que s'han fet públics els mals resultats, per exemple, del seu motor de cerca, que et mostra més publicitat que cap altra cosa, també estem perdent-hi la fe.

L'escriptora irlandesa Maria Farrell diu que de la mateixa manera que necessitem la biodiversitat per a una vida plena (també ho diu Trunix), necessitem recuperar la tecnodiversitat per a una Internet lliure i al benefici de totes.



No em sembla estrany pressuposar que si som CHNOPS, sentim un cert vincle amb un objecte tipus llibre, i una fatiga amb un objecte tipus smartphone. Però, i tot i que l'ús de dispositius i d'internet va baixar a nivell global per primera vegada l'any 2023 (20 minuts menys de connexió al dia de mitjana) avui en dia gairebé qualsevol procés de la indústria cultural es sustenta en aquesta setantena d'elements de la taula periòdica. Tant jo per escriure com tu per llegir-me hem utilitzat aparells electrònics i connectats. Aquesta seria la gran contradicció d'aquest text, o la meva contribució a l'emmerdament.