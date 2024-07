La XES participa en el projecte europeu B. Right Spaces per protegir els espais cívics

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) participa del projecte europeu B. Right Spaces. La iniciativa, creada per la xarxa europea REVES, té per objectiu millorar el suport, la promoció i la protecció dels espais cívics locals, considerats actors clau per salvaguardar els valors i els drets de la ciutadania. Mariona Soler, secretària de la Xarxa d'Espais Comunitaris de la XES, ha afirmat en declaracions a Jornal.cat que la seva participació aporta “la mirada de l'autoorganització comunitària i social”, que és “el fet diferencial de l’economia social i solidària”.

El 2023, la XES, conjuntament amb la XEC i el GT d’Economies Comunitàries, seguint la seva línia estratègica d’enfortiment de comunitats, va ser convidada per la Subdirecció de Treball en la Diversitat i les Economies Comunitàries del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a formar part del Projecte europeu B. Right Spaces.

Aquest projecte, que analitza la realitat dels espais cívics, entén “l'espai cívic com nosaltres entenem espai comunitari o qualsevol espai de trobada i organització ciutadana”, tal com explica Soler. A més, parteix de la premissa que “una salut bona d'aquesta capacitat de generar espais ciutadans acaba concloent en una capacitat de defensa de drets socials i civils”.

Amb les diferents fases de la iniciativa, la XES i la resta de socis, tal com afirma Soler, volen “veure quines són les característiques que generen condicions d'oportunitat i de possibilitat perquè es facin aquest tipus d'espais, s'impulsin i es consolidin, tant des de la capacitat o la cultura de l'organització participativa de les societats com de la capacitat o les condicions de promoció que genera la cultura de la gestió pública”.

Fases del projecte

El projecte consta de tres fases. Durant aquest any 2024, promouran una observació i anàlisi per entendre els Espais Cívics a la Unió Europea, amb una revisió de la documentació referent al marc institucional, legal i sociopolític, amb especial atenció a Itàlia, Portugal, Catalunya, Polònia i Bèlgica. També, inclou l’estudi dels models i les bones pràctiques existents, així com una revisió d’hipòtesis i conceptes per a la promoció i protecció dels espais cívics, juntament amb una anàlisi comparativa. Es realitzaran enquestes, entrevistes a experts i seminaris en línia de revisió.

El 2025, faran un intercanvi de bones pràctiques i enxarxament per a l’aprenentatge mutu entre els diferents territoris per reforçar els espais cívics. Es farà una revisió participativa dels conceptes i hipòtesis anteriors a través de cinc laboratoris internacionals en format seminari web, dos tallers i dos grups focals en cada territori. L’objectiu és crear un full de ruta per millorar la promoció i protecció dels espais cívics, que es materialitzarà en un Estatut B. Right Spaces per als defensors dels Espais Cívics.

Finalment, la tercera i darrera fase, que serà el 2026, se centrarà en la promoció i protecció dels Espais Cívics basades en pràctiques i eines comunes, amb una plataforma en línia per a la cartografia dels Espais Cívics a la UE, visites d’estudi i tallers conjunts als cinc territoris. El resultat serà el manifest i pacte sobre els Espais Cívics presentat a l’Assemblea General de la Xarxa REVES i la creació d’una Comissió per als Espais Cívics per al monitoratge i suport en els 14 territoris dels membres d’aquesta xarxa, on la Generalitat n’és membre. Finalment, es redactarà una guia de recomanacions per a polítiques públiques dirigides a les autoritats locals.