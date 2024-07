REAS Balears incrementa el moviment econòmic en un 15% respecte a l’any anterior

La Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) ha presentat la memòria de l'entitat de 2023, on recull la gestió i les actuacions dutes a terme al llarg de l'any a partir dels objectius establerts. REAS Balears ha comptat amb una àmplia xarxa formada entre voluntariat i 536 persones contractades. Les dades mostren que el moviment econòmic conjunt ha estat de 21.405.406€, amb un increment del 15% en relació amb l'any anterior.

La presidenta de REAS Balears, Maria Jaume, ha destacat que l'activitat de 2023 ha apostat per "afavorir el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús", que s'ha treballat en el “mercat social a través del projecte ESS Local", s'ha focalitzat en "sensibilitzar, formar i assessorar en matèria de compra pública responsable", i també s'ha defensat "el paper de les empreses d'inserció".

La memòria ressalta que en l’àmbit institucional ha millorat la dotació econòmica per al manteniment dels llocs de treball en les empreses d'inserció en 200.000 euros. També, l'aprovació de la nova llei de cooperatives de les Illes Balears, que inclou dues propostes de l’entitat: la regulació del cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús i una disposició addicional que modifica un decret d'empreses d'inserció de 2003 amb l'objectiu de reforçar els itineraris d'inserció laboral i evitar l'intrusisme.

En aquesta línia, REAS Balears lamenta la liquidació del projecte ESS Local de Mercat social 2024 a causa de la no inclusió en els pressupostos del Consell de Mallorca per al pròxim any.

La presidenta ha afirmat que segueixen apostant per "avançar cap a un model econòmic que situï en el centre la sostenibilitat de la vida, les cures i el bé comú, contribuint a transitar cap a una societat més justa socialment i sostenible ambientalment".