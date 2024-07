Històries rere les dades: l’exemple d’Idepro IDF

Idepro IFD és una entitat d'intermediació financera boliviana amb trenta-dos anys d'experiència. Funciona com a Institució Financera de Desenvolupament, és a dir, una organització sense ànim de lucre creada per prestar serveis econòmics amb un punt de vista social. Idepro busca incidir de manera positiva en el progrés econòmic i social de les persones i organitzacions a les quals presta servei, que són majoritàriament microempresaris de l'àmbit rural i urbà.

El seu objectiu és compatibilitzar la rendibilitat econòmica dels projectes que financen amb la consecució d'objectius socials i ambientals. Per fer-ho, estudien amb detall les iniciatives a les quals atorguen crèdits per tal d'assegurar-se que els valors per què es regeixen s'alineen amb els seus.

D'igual manera, per funcionar de manera efectiva, Idepro requereix finançament extern que prové d'entitats ètiques com Oikocredit. Mauricio Rodríguez, Gerent Nacional de Finances i Transformació Digital, explica que les finances ètiques estan intrínsecament relacionades amb l'essència de la institució.

De fet, va sentir incompleta l'experiència de treballar amb entitats de banca tradicional als seus inicis: "només s'enfocaven en els resultats financers. A nosaltres ens agrada que s'avaluïn els resultats socials a part de la solvència econòmica que puguem tenir". Ara, les finançadores amb què treballen valoren de la mateixa manera la part econòmica i la social.

Rodríguez està satisfet amb l'elecció, que representa el que advoquen com a entitat: "les finances ètiques tenen un rol clau i cada vegada més important a la societat, ja que busquen alinear el sistema financer amb valors com la sostenibilitat, la igualtat i el comerç just, a més de promoure el desenvolupament inclusiu".

Les persones i projectes a les que finança Idepro també agraeixen la seva aposta, perquè formen part de sectors vulnerabilitzats de la població de Bolívia. És coherent que els diners que finalment percebran provinguin d'entitats bancàries que es preocupen per les desigualtats econòmiques, socials i de gènere que els travessen.





Històries rere les dades

Cada any, l'Observatori de les Finances Ètiques publica el Baròmetre de les Finances Ètiques, una radiografia completa del sector en l'estat espanyol. L'informe, recull i agrega les dades de les diferents entitats i les presenta de manera senzilla i rigorosa, donant a conèixer la magnitud i l'evolució del sector. Aquesta eina es complementa amb un suplement que destaca alguns dels projectes finançats de cada any i també mostra si aquests projectes utilitzen assegurances ètiques en el seu dia a dia.





