Som Energia promou el primer projecte de generació urbana col·lectiva a Mataró

Som Energia desenvoluparà a Mataró el projecte GURB, un servei que permetrà gaudir d’energia provinent de plaques solars a aquelles persones que no tenen instal·lació fotovoltaica. Pot ser el cas de la gent que viu a blocs de pisos, la que viu de lloguer o la que no té prou recursos per fer front a la inversió inicial.

Des de la cooperativa Som Energia, volen continuar incrementant la producció pròpia, però també aposten per treure profit de les superfícies urbanitzades. Per això volen promoure l’autoconsum compartit, que permet a diferents usuaris i usuàries compartir la producció d’energia d’una única instal·lació. Aquest sistema fa arribar energia solar fotovoltaica (renovable i de proximitat) a més habitatges, aprofitant al màxim l’electricitat generada per les cobertes disponibles, especialment en l’àmbit urbà.

“Des de Som Energia creiem que tothom ha de tenir l’oportunitat de gaudir dels beneficis d’una placa solar, i que el lloc on viuen no sigui un impediment”, afirma Mariela Frankon, del Consell Rector de la cooperativa. “És per això que, amb la creació de GURB, volem aprofitar les cobertes existents en entorns urbans per desplegar l’autoconsum col·lectiu”, afegeix.

Aquest 2024 han engegat a Mataró el primer projecte de generació urbana compartida, on han construït una instal·lació fotovoltaica de 750 m2 a la coberta d’un edifici del barri de l’Escorxador. Aquesta permet generar energia verda i distribuir-la entre les persones i entitats de la cooperativa que estiguin dins d’un radi de 2 km de la instal·lació i tinguin un contracte d’electricitat amb Som Energia.

Es tracta d’una instal·lació de 100 kW de potència i s’hi podran adherir entre 100 i 200 contractes, que podran escollir si volen tenir 0,5 o 1 kW de potència. L’energia generada es reparteix entre les persones i entitats adherides al projecte. Així, garanteixen una generació distribuïda i pròxima als punts de consum.

Tant en el cas de GURB Mataró com en els pròxims que es posin en marxa, Som Energia és la titular de la instal·lació, s’encarrega de la seva gestió i en fa el manteniment durant tota la seva vida útil.