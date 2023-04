Creix el sector del repartiment de mercaderies en bicicleta de la mà de Som Ecologística

La cooperativa Som Ecologística, fundada el 2017, ha gairebé doblat el nombre de persones sòcies, de cinc a nou amb uns 70 professionals després de l’assemblea celebrada, aquest mes d’abril.

Aquesta ampliació de socis confirma l’aposta per aquest tipus de distribució més sostenible, responsable, eficient i de proximitat, una alternativa al què ofereixen les grans multinacionals del sector. Per tal d’aconseguir-ho, ha estat clau l’entrada de noves entitats com Coop de Pedal (Mataró), la Sàrria (Sabadell), la Terrassenca (Terrassa), Biciclot (Barcelona), L'Henbici (L'Hospitalet de Llobregat), Ecosol (Girona), Les Mercedes (Barcelona), Mensakas (Barcelona) i Granollers Pedala (Granollers).

L’aposta de valor de Som Ecologística va més enllà de l’eficiència del servei. De la mà de l’economia social i solidària, la cooperativa treballa a través de la dignificació laboral, la feminització del sector, la inclusió de persones migrades i la igualtat de drets.

Des de la cooperativa entenen el repte de la descarbonització de la darrera milla des de la corresponsabilitat entre distribuïdores, administracions i també la ciutadania, i veuen com a clau el paper de les organitzacions que promouen la mobilitat activa i sostenible.

L’ús de la bicicleta es troba actualment en un moment àlgid, gràcies a la tendència de tancar el centre urbà de les ciutats als automòbils. A més, el Parlament Europeu està treballant en una estratègia per fomentar-ne l’ús i aconseguir duplicar els quilometres recorreguts amb aquest mitjà de transport d’aquí al 2030. A banda, la UE té la intenció de designar el 2024 com l’any Europeu de la Bicicleta.