Neix el primer projecte de vehicle elèctric compartit dins d’un habitatge cooperatiu

Les cooperatives Som Mobilitat i Sostre Cívic, amb la col·laboració de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni, han impulsat conjuntament un nou projecte de vehicle elèctric compartit a Calonge, comarca del Baix Empordà. Es tracta de posar un cotxe elèctric de Som Mobilitat a disposició dels habitants de l’habitatge ‘La Sala’, el primer projecte d’habitatge cooperatiu específicament enfocat a joves de menys de 35 anys del municipi. Gràcies al conveni entre les dues entitats, també estarà disponible per a la resta de la ciutadania.

D’aquesta manera, Som Mobilitat i Sostre Cívic uneixen forces per “convertir dos recursos cars com els vehicles elèctrics i l’habitatge perquè siguin cada vegada més accessibles a totes les persones a través de compartir-ne l’ús”. En aquest sentit, la portaveu de Som Mobilitat ha volgut destacar la necessitat d’analitzar la manera en què ens movem i fer un canvi de mentalitat. “Si un cotxe es passa el 90% del temps aturat, no té sentit que cadascú de nosaltres en tingui un”, ha assegurat.

Aquesta iniciativa és fruit d’un conveni de cooperació entre Som Mobilitat i Sostre Cívic que neix amb l'objectiu d'aconseguir que l'entorn del municipi sigui més sostenible, ecològic i per a cobrir la necessitat de mobilitat on altres mitjans de transport sostenible no arriben.



Som Mobilitat i Sostre Cívic presenten el primer projecte de vehicle compartit a Calonge

En aquest sentit, la presentació d’aquest servei que funciona a través d'una aplicació per a dispositius mòbils i permet detectar el vehicle disponible més proper i programar-ne la reserva, es va presentar el mes de novembre passat juntament amb l’ajuntament de la localitat empordanesa.

Les entitats Som Mobilitat i Sostre Cívic comparteixen els valors del cooperativisme i treballen per fomentar la creació de comunitats cooperatives que comparteixin serveis de vida com ho són l’habitatge i la mobilitat a partir de l’empoderament col·lectiu i l’autogestió.