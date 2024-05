Setze escoles cooperatives s'apleguen per promoure els valors mitjançant l'esport

Més de 750 alumnes de setze escoles cooperatives d’arreu de Catalunya es van aplegar divendres al Parc Nou del Prat del Llobregat per celebrar la XIII edició dels Jocs Cooperatius de la Federació d’Escoles Cooperatives de Catalunya. EscolesCoop ha consolidat aquesta activitat, que pretén promoure els valors cooperatius mitjançant la pràctica de l’esport.

La trobada va aplegar infants de cinquè de Primària i es va coordinar entre docents d’educació física. Hi va haver cinc zones d’activitat: aeròbic, jocs cooperatius, el Takka, Shoot Ball Cooperatiu i Ultimate Frisbee. Tots ells són jocs pensats per promoure el treball en xarxa i ajudar-se els uns als altres.

Es van crear grups barrejats de diferents escoles i les diferents activitats es van plantejar amb una mirada inclusiva perquè tothom hi pogués participar. Tots els grups d’alumnes havien de passar per les cinc àrees d’activitat i, al final del dia, retrobar-se per ballar de manera conjunta la coreografia, assajada pels participants en l’espai aeròbic.

Per a l’organització de les diverses proves, a més del professorat, EscolesCoop va comptar amb alumnat voluntari de 4t d’ESO i de Batxillerat, que van prendre part activa en el desenvolupament adequat de totes les activitats.

Els Jocs Cooperatius van néixer l’any 2011 amb l'objectiu de potenciar els valors cooperatius i de col·laboració en forma de jornada festiva i prenent l’esport com a eix de dinamització. La trobada és també una oportunitat per afavorir espais de relació i intercooperació entre les escoles federades que comparteixen molt més que una forma jurídica d’organització: una visió particular fonamentada en els principis i els valors cooperatius.