Granollers tindrà el seu primer habitatge cooperatiu el 2026

Aquest mes d’abril, la cooperativa Sostre Cívic ha estat la guanyadora del concurs públic, convocat per l’Ajuntament de Granollers, per a construir i gestionar el primer habitatge cooperatiu del municipi.

El projecte d’habitatge cooperatiu, anomenat El Cairó, estarà situat a un solar municipal de 800 metres quadrats al barri de Lledoner, està valorat amb un total de 5,2 milions d’euros i compta amb una part del finançament dels Fons Next Generation. Les obres s’iniciaran a l’estiu de 2024 i es preveu que l’edifici compti amb 29 habitatges. A més, l’edifici tindrà diferents espais comunitaris, com una terrassa amb bugaderia col·lectiva i una sala pensada per a usos veïnals.

A l’hora d’escollir la proposta de Sostre Cívic, s’ha tingut en compte la solvència econòmica del projecte, l’aportació de recursos propis, l’experiència de l’entitat i el pla de mobilitat compartida, basat en bicicletes i cotxes elèctrics compartits. També s’ha valorat les mesura de la cooperativa per facilitar la inclusió, mitjançant la cessió d’una dels habitatges a l’Ajuntament perquè pugui ser assignat a col·lectius vulnerables.

La construcció de l’edifici seguirà criteris de sostenibilitat, fent-se amb materials de baixa petjada ecològica. També comptarà amb plaques fotovoltaiques, aerotèrmia i reciclatge d’aigües grises i aigües pluvials. A més, el projecte aposta per la mobilitat sostenible a través d’espais de recàrrega elèctrica, que seran gestionats per la cooperativa Som Mobilitat.

Som Mobilitat s’ocuparà de gestionar els espais de recàrrega elèctrica i Granollers Pedala dels espais ciclo-logístics | Sostre Cívic

El projecte també compta amb el suport d’altres entitats, com l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i la Fira d’Economia Solidària, a més de La Magrana Vallesana i Granollers Pedala, que contemplen la possibilitat d’instal·lar-se als locals comercials de l’habitatge.

Des del 2004, Sostre Cívic lluita per fomentar el dret a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, una alternativa a la propietat privada com a règim majoritari de tinença. Actualment, gestiona nou projectes, que suposen un total de 120 habitatges, i gestiona 26 projectes més, que representen 550 habitatges i seran realitat en els pròxims anys. L’entitat, en els últims mesos, ha guanyat el premi Plata d'habitatge de les Nacions Unides i el Premi d'Innovació Social de la Comissió Europea.