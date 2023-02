El barri de Sant Andreu de Barcelona acollirà el projecte d'habitatge cooperatiu inclusiu més gran del país

El barri de Sant Andreu de Barcelona acollirà el projecte d’habitatge cooperatiu inclusiu més gran fet fins ara a Catalunya i en el conjunt de l’Estat espanyol. Es tracta d’un edifici amb 80 habitatges i el primer amb comptar amb una comunitat inclusiva per a persones amb discapacitat intel·lectual. El consistori cedeix el solar municipal, ubicat a l’avinguda de Torras i Bages, mitjançant un dret de superfície de 75 anys a la cooperativa catalana Sostre Cívic, i que forma part de les polítiques municipals de suport a fundacions i cooperatives per augmentar el parc social d’habitatge assequible.

Més enllà de la seva dimensió, el futur edifici serà pioner per incorporar un ambiciós projecte d'intercooperació i inclusió. La comunitat inclusiva integrada dins la comunitat general de tot l'edifici serà impulsada pel Grup cooperatiu TEB, que vetllarà per la perspectiva inclusiva en tots els vessants del projecte, i acompanyarà a la comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual durant la convivència.

Aquest projecte és el primer acord d'intercooperació signat entre TEB i Sostre Cívic que sumen esforços amb l'objectiu de donar resposta tant al problema de l'accés a l'habitatge assequible com al de la inclusió social. "Volem desenvolupar un model d'habitatge cooperatiu inclusiu i transformador, amb un model comunitari que trenqui amb els estigmes de les persones amb discapacitat intel·lectual", han manifestat representants de les dues entitats. "El model vol ser una referència també per afavorir l'accés a l'habitatge d'altres persones amb situació de vulnerabilitat".

La comunitat inclusiva tindrà espais col·lectius que tindran en compte la realitat de les persones amb discapacitat. A l'espera de poder concretar el projecte arquitectònic, la previsió és que la comunitat pugui acollir a unes 25 persones amb discapacitat intel·lectual. Dins d'aquesta comunitat també hi haurà habitatges per persones que comparteixen aquesta visió inclusiva.

Sostre Cívic preveu començar la construcció dels habitatges durant 2024, per transformar-ho en realitat el 2026.

L'edifici, impulsat per Sostre Cívic, comptarà amb 80 habitatges i una comunitat inclusiva

Suport públic per fer més habitatge assequible

El solar públic de Sant Andreu se cedirà a la cooperativa mitjançant el procediment indicat al Conveni ESAL. Serà el segon solar cedit a Sostre Cívic, després del projecte per gent gran de Can70 a Sarrià, a través d'aquest conveni signat a finals de 2020 entre l'Ajuntament i les principals entitats d'habitatge sense ànim de lucre. L'acord preveu la construcció d'un miler de pisos socials a través de la provisió de sòl a les entitats, accés al finançament públic i situacions fiscals i financeres avantatjoses. Des del 2015 ja s'han aixecat 6 promocions d'habitatge cooperatiu en sòl municipal que signifiquen 125 habitatges, i a través del Conveni ESAL, ja hi ha 11 promocions més previstes, amb 298 habitatges.

Sostre Cívic compta amb més de 1.100 persones associades arreu del territori, i promou el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. És l'entitat pionera i de referència en aquest model de tinença. Actualment, gestiona un total de 26 projectes, 9 d'ells ja en convivència amb més de 120 habitatges. Recentment, ha estat reconeguda amb un premi plata als Premis World Habitat de l'ONU, els premis líders en habitatge a escala internacional.

Per la seva banda, el Grup Cooperatiu TEB té com a missió generar oportunitats perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin desenvolupar projectes de vida amb la màxima autonomia, i treballar per promoure entorns inclusius, sostenibles i positius. Actualment, acompanya a més de 850 persones i gestiona 15 habitatges de llar residència i de suport a la llar per assolir la vida independent, que donen servei a 82 persones.