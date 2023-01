Les Nacions Unides atorguen el premi Plata d’habitatge a Sostre Cívic

Els World Habitat Awards, organitzats en associació amb l’ONU- Habitat, han premiat amb el premi Plata d’habitatge a Sostre Cívic, la principal cooperativa d’habitatges en cessió d’ús del país que compta amb més de mil persones sòcies i gestiona un total de cinc-cents habitatges cooperatius a tota Catalunya. L’entitat ha estat la guanyadora d’entre una quarantena d’iniciatives postulades provinents de tot el món.

En un comunicat, l’organització dels premis ha reconegut la feina que tira endavant Sostre Cívic en un país on, històricament, la política d'habitatge ha afavorit la propietat. Segons David Ireland, director executiu de World Habitat, ha assenyalat que “Sostre Cívic ha estat un catalitzador per al creixement dels habitatges socials sense ànim de lucre tant a Catalunya com altres llocs d’Espanya”. En aquest sentit, Ireland ha volgut destacar també la feina política de transformació al voltant del dret a l’habitatge que fa Sostre Cívic “oferint una alternativa assequible, sostenible i ètica als models tradicionals de propietat i lloguer, i desafiant el significat que té per a les persones el fet de tenir un sostre”.

Per la seva banda, els World Habitat Awards han atorgat també el premi internacional d’habitatge de bronze a la Unitat Antidesnonaments de Barcelona, servei municipal de mediació i atenció en processos de desnonaments, que reconeix la tasca de la unitat, que des del 2016 —quan es va posar en marxa— ha atès 14.000 famílies a la ciutat.

Sostre Cívic guanya el premi plata d'habitatge dels World Habitat Awards

Els premis d’habitatge líders a escala internacional

Els premis World Habitat es convoquen anualment des de 1985 com els premis líders en habitatge a escala internacional. Es reconeixen i destaquen idees, projectes i programes innovadors, excepcionals i revolucionaris de tot el món relacionats amb l’habitatge social. És el segon cop que una organització catalana o espanyola apareix entre els guardonats. El 2019 la Fundació Hàbitat 3 va ser una de les guardonades en la categoria Or i, el mateix any, la cooperativa d’habitatges La Borda, del barri de Sants de Barcelona, va obtenir un reconeixement de Bronze.