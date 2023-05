Sant Cugat del Vallès estrena el primer habitatge cooperatiu

Sostre Cívic, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat, ha inaugurat aquest mes de març el primer habitatge cooperatiu de la ciutat, sent un projecte pioner fruit de la col·laboració pública i cooperativa. Es tracta de les antigues ‘Cases dels Mestres’, a La Floresta.

El projecte, anomenat Clau Mestra busca donar lloc a iniciatives d’habitatge assequible i sostenible, com a resposta a la crisi actual que pateix el sector.

El projecte té els seus inicis el 2014, quan les Cases dels Mestres van ser ocupades com a forma de pressió davant l’ajuntament, que no donava cap ús a l’edifici. Això va iniciar un procés de negociació, on Sostre Cívic va exercir com a mediador, que va concloure amb la signatura d’un conveni per promoure els habitatges protegits. El procés, però, es va mantenir aturat fins al 2020, quan el consistori va superar les diferents traves burocràtiques i va poder signar el dret de superfície de l’immoble a Sostre Cívic, perquè la cooperativa pogués començar les obres.

L’entrega de claus, produïda el passat 27 de març, materialitza el final de l’acord entre l’Ajuntament de Sant Cugat i la cooperativa, que ha fet possible establir onze habitatges cooperatius d’entre 38 i 60 metres quadrats en règim d’habitatge protegit, que compten amb quotes mensuals d’entre 300 i 500 euros, depenent de la superfície de l’immoble. També en dependrà l’aportació inicial de capital, retornable en cas de marxar del projecte.

L’immoble, a part dels onze habitatges, també comptarà amb un espai comunitari | Sostre Cívic

A l’hora de rehabilitar les cases, Sostre Cívic ha col·laborat amb altres cooperatives, tant pel disseny com per la reforma de l’immoble. Zaga Arquitectura i Som Hàbitat han dut a terme el disseny, mentre que La Constructiva SCCL s’ha encarregat de les obres. A més, el grup de sòcies de Clau Mestra també va col·laborar en la rehabilitació, fomentant el model d’autoconstrucció assistida, que busca rebaixar costos i ser, alhora, una eina d’apoderament.

Sostre Cívic compta actualment amb més de 1.100 socis que promouen un accés a l’habitatge alternatiu al model actual. La cooperativa proposa un model molt més accessible, no especulatiu i coherent amb els principis de l’economia social i solidària. Actualment, gestiona nou projectes, que suposen un total de 120 habitatges, i gestiona 26 projectes més, que representen 550 habitatges i seran realitat en els pròxims anys.