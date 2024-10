Neix Reconnectem, el catàleg en línia d’aliments de proximitat del projecte Einateca

El catàleg en línia Reconnectem neix de l’impuls del projecte Einateca, creat per tres entitats de l’economia social i solidària: Pam a Pam, de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), Arran de Terra i l’Aresta. Amb aquesta iniciativa, botigues, restaurants i grups de consum poden adquirir productes de proximitat de xarxes alimentàries locals.

Aquest sistema permet guanys a tothom qui hi participa. Com ha explicat en declaracions a Jornal.cat la cooperativista de l’Aresta i impulsora del projecte, Natacha Filippi, “la idea és que augmenti el volum de venda de les productores, que elles només hagin de fer el repartiment fins a un node, i que també augmentin el volum de les taxes que transporten les repartidores de la ciclologística i, per tant, tothom surt guanyant una mica, el preu de la distribució baixa i el preu i la quantitat de producte puja”.

Dins la pàgina web, botigues, restaurants i grups de consum poden visualitzar els productes de les xarxes alimentàries i fer el contacte individualment amb cadascuna d’elles. “Hi ha tots els contactes, però no seria com una plataforma e-commerce, sinó una botiga online”.

El projecte Einateca va néixer just després del confinament, el 2021, a partir de diferents informes sobre el paper de les xarxes alimentàries locals i el de la producció agroecològica. Segons Filippi, “amb aquests dos informes ens vam adonar que les xarxes alimentàries locals, en l'àmbit de Catalunya, tenien un paper molt important, però que no era gens visible”. Un altre dels aspectes que va impulsar la seva creació va ser que “moltes vegades l'administració pública ens deia que no tenien cap interlocutor en el món moviment agroecològic”.

En les dues primeres fases, es van centrar en la visibilització de les xarxes i l’intercanvi entre elles. Ara, en la tercera fase, ha nascut Reconnectem, amb l’objectiu de centrar-se en la distribució i la logística. “Molt ràpidament vam començar a crear una web on es podria trobar tots els recursos, amb un directori de xarxes i un mapa perquè aquestes xarxes siguin visibles”, explica Filippi.

Va ser a la darrera trobada del projecte quan van apostar per la comercialització: “per les productores era molt difícil arribar a noves botigues en certes zones; és bastant fàcil arribar a noves botigues a la teva comarca o comarques veïnes, però Àrea Metropolitana o ciutats grans és molt difícil”. Així, es van posar en contacte amb cooperatives com Ciclologística per l’Àrea Metropolitana: “parlant amb ells ens vam adonar que podien fer una part de la comercialització als llocs on ja portaven producte”.