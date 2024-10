Reeixim L’OESST premia cinc projectes cooperatius i els millors treballs d’institut sobre economia social

Units Energy, Tapiem, La Tàpia, Espai Essen i Spasa són els cinc projectes seleccionats per al Matchfunding de Reeixim L’OESST. Es tracta d’una convocatòria de finançament col·lectiu mixta en la qual les administracions públiques complementen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits. L’acte de reconeixement a les millors iniciatives cooperativistes de Ponent 2024 s’ha celebrat al Museu Fàbrica J. Trepat de Tàrrega, on també s’ha fet l'entrega de premis als millors treballs sobre cooperativisme i economia social dels instituts de la província de Lleida.

En aquesta segona edició, es compta amb un fons públic de 20.000 €, per activar un màxim de cinc projectes, un per cada una de les comarques de Ponent que han participat (Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i Noguera).

Els cinc projectes reconeguts han estat:

Units Energy (Garrigues), d’una comunitat energètica al poble del Cogul. Volen produir energia neta fotovoltaica amb bateries, en un terreny abandonat sense valor agrícola per fer una petita planta de 1500 mts2.

Tapiem (Noguera), que vol oferir el servei de construcció d'edificis amb un innovador sistema de tàpia prefabricada amb l'objectiu d'ajudar de manera rigorosa a la descarbonització del sector de la construcció.

La Tàpia (Pla d'Urgell), especialitzat en l'acompanyament, dinamització i disseny de programacions culturals inclusives, participatives i amb impacte social en zones rurals.

Espai Essen (Segrià), d'un centre sanitari, que compta amb professionals de la psicologia, logopèdia, neuropediatria, específic en la prevenció i atenció a la salut mental de la població.

Street Performing Arts Summer Academy, Spasa (Urgell), que neix com una evolució d'un projecte existent, un curs d'arts de carrer de dues setmanes que es realitza entre finals d'agost (Aquelarre Cervera) i principis de setembre (FiraTàrrega), i volen promoure i enriquir les arts de carrer, oferint formació i suport als artistes i entitats interessades a organitzar esdeveniments d'art de carrer.

A partir d’aquest moment, els impulsors dels projectes rebran una formació i acompanyament intensiu durant els mesos d’octubre i novembre per part de la Fundació Goteo, per dissenyar les respectives campanyes de comunicació i micromecentatge, necessaris per poder assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys uns 4.000€) dels respectius projectes.

La campanya de micromecenatge, que es durà a terme a través de la plataforma Goteo.org, està previst que s’iniciï a partir de la segona quinzena de novembre. Reeixim L'OESST és un projecte promogut per l’ateneu cooperatiu Ponent Coopera, amb el suport dels Consells Comarcals del Segrià, les Garrigues, l’Urgell, el Pla d'Urgell i la Noguera, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l’Associació Leader de Ponent en el marc del projecte Odisseu.