‘Les Claus’, un pòdcast per conèixer l’habitatge cooperatiu de ben aprop

El pòdcast ‘Les Claus’, elaborat pel diari Crític amb el suport de la cooperativa Sostre Cívic i de la Federació de Cooperatives d’habitatge de Catalunya (Habicoop), explica les experiències de viure en un habitatge cooperatiu i dona consells d’experts per començar un projecte de cohabitatge.

Es tracta de vuit capítols radiofònics, presentats per la periodista Laura Aznar, de vint minuts cadascú on es resolen questions com en què consisteix el model, qui impulsa els projectes, per a qui està pensat el cohabitatge o quant costa impulsar-lo.

Aquest projecte s’emmarca dins de la nova etapa de la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic anomenada ‘Un nou sostre’ que acumula diversos reconeixements i premis. Precisament, en les últimes setmanes, han guanyat elpremi Plata d'habitatge de les Nacions Unides i el Premi d'Innovació Social de la Comissió Europea.

En aquest sentit, la membre del Consell Rector de Sostre Cívic i veïna del’habitatge cooperatiu Cirerers, Eva Ortigosa, ha destacat que "hem demostrat que això és una realitat i ara necessitem consolidar-nos, acompanyades de les institucions i de mesures financeres que permetin replicar aquest model d'habitatge arreu".

Per la seva banda, Carlos Alcoba, membre del consell rector i col·laborador de Jornal.cat, ha afegit “en aquests anys hem vist que podem trencar la dicotomia propietat/lloguer que semblava indestructible. No estem condemnats a l'especulació: estem transformant la realitat del nostre país".

Sostre Cívic que compta amb més de mil persones sòcies arreu del territori és l'entitat pionera i de referència en aquest model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Actualment, gestiona un total de 26 projectes, nou d'ells ja en convivència amb més de 120 habitatges.