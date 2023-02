Dos projectes d’habitatge cooperatiu guanyen el premi d'Innovació Social de la Comissió Europea

El projecte de cohabitatge cooperatiu Cirerers al barri de Roquetes de Barcelona i La Sala, un edifici rehabilitat de Calonge i Sant Antoni (Girona), han guanyat el premi d’Innovació Social del concurs europeu d'Innovació Social (EUSIC).

En un acte celebrat a Brussel·les aquest mes de febrer, el jurat va donar a conèixer les tres iniciatives guanyadores entre les 21 propostes finalistes, en les quals la catalana compartia podi amb altres propostes innovadores d’Itàlia i Àustria.

Els dos projectes catalans han estat impulsats per la cooperativa d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, Sostre Cívic, i la cooperativa d’arquitectes Celobert. Per una banda, el de Barcelona, es tracta de l’edifici de fusta més alt de l’Estat amb vuit plantes i 32 habitatges, una iniciativa feta sota criteris d’innovació constructiva, i per l’altre, el primer habitatge cooperatiu de Catalunya destinat exclusivament a joves menors de 35 anys reformat sota criteris d’estalvi d’energia i de consums realitzat a la província de Girona.

Projecte d’habitatge cooperatiu en un edifici rehabilitat a Calonge i Sant Antoni (Girona) destinat a joves

Els guardonats catalans són dos projectes d'habitatge cooperatiu a diferent escala que incorporen estratègies d'impacte social i mediambiental, a més de voluntat de replicabilitat al territori. De la proposta guanyadora, el jurat ha valorat que "implementa amb èxit un model d'habitatge alternatiu, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador". Hubert Gambs, director general d'Indústria de la Comissió Europea, ha manifestat que amb aquest premi "donem suport a les innovacions socials que aportin valor social, ambiental i econòmic alhora. Els tres guanyadors de l'edició 2022 contribueixen en gran manera amb els seus projectes innovadors al futur de la nostra vida".

El concurs EUSIC, impulsat el 2013, dona suport a iniciatives innovadores que donen resposta als reptes de la societat actual, i enguany es convocava amb una crida específica per a projectes que afrontin el repte de la innovació per a habitatges assequibles i sostenibles a Europa. Cada iniciativa guanyadora s'emporta 50.000 €, però tots els finalistes ha pogut participar d'una estada de dos dies de formació en innovació empresarial a Brussel·les.

Entre els finalistes de l'edició d'enguany també hi havia dos projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús de Catalunya: La Borda, pioner en la nova construcció d'habitatge cooperatiu a Sants (Barcelona); i La Titaranya, projecte en promoció acompanyat per La Dinamo a Valls (Tarragona).

És la tercera vegada en deu anys que una iniciativa catalana s'emporta un premi d'aquest certamen. Aquest reconeixement se suma al que va rebre Sostre Cívic fa només un mes amb el Premi Plata d'Habitatge atorgat per les Nacions Unides, el premis més prestigiosos d'habitatge a escala internacional.