Arriba la FESC, el Festival d’Economia Solidària de Catalunya

La Xarxa d’Economia Solidària impulsa el festival de l’economia solidària de Catalunya 2024 que tindrà lloc aquest cap de setmana dia 19 i 20 d’octubre al Parc de l’estació del Nord de Barcelona (Barcelonès). L’esdeveniment se celebra per primera vegada com a Festival amb la finalitat de donar a conèixer l’economia social i solidària (ESS) al públic general. Les jornades són gratuïtes i hi haurà activitats, música, jocs i menjar durant els dos dies.

La tècnica de comunicació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, Antònia Montaner, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que l’objectiu del festival és “trencar les barreres que separen l’economia social i solidària del públic general per poder arribar a més persones”. “Volem que les persones puguin incorporar en la seva rutina l’economia social i solidària per fer la seva vida i la del planeta millor”, afegeix.

Per assolir els propòsits, Montaner ha apuntat que “el festival incorpora activitats lúdiques i festives que alhora pretenen educar, però des d’un vessant divertit i molt pràctic”. En aquesta línia, ha confirmat que dins del festival hi haurà “una exposició estructurada en cinc esferes: què és l’ESS, com convivim i ens cuidem des de l’ESS, com consumim, com treballem i com aprenem i ens divertim”. La finalitat d’aquest espai és que les persones participants “reflexionin sobre com viuen i com podrien viure des de l’economia social i solidària”. “ Volem anar més enllà i oferir recomanacions i consells pràctics perquè les persones surtin amb idees clares i pràctiques de com poden aplicar l’ESS en el seu dia dia de manera pràctica i realista”, ha assenyalat.

Per això, s’ha apostat per una activitat estrella que es presentarà per primera vegada, que és un videojoc amb una pantalla tàctil. “La temàtica del joc consisteix en l’aventura d’un personatge que es troba amb un monstre que domina el món, i el personatge ha d’anar superant proves per aconseguir una equipació per poder derrotar-ho”.

D’altra banda, la tècnica de comunicació ha remarcat la importància de la celebració del festival perquè permetrà “recollir dades sociodemogràfiques de les persones que assisteixen els esdeveniments de l’ESS, ja que és un repte pendent del sector tenir més informació sobre el nostre públic: edat, territori, gènere, sexe, formació, etc. Així, podrem fer una radiografia del públic”.



En aquest context de reptes en el món de l’economia social i solidària, Montaner ha volgut destacar que “hem de comunicar amb un llenguatge més simple i clar, i deixar de parlar-nos a nosaltres mateixos amb paraules i conceptes que hem creat i que a vegades són difícils de transmetre”.