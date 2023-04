Manresa disposarà de 60 habitatges de protecció oficial el 2026, gràcies a Sostre Cívic

La ciutat de Manresa (Bages) disposarà d’una seixantena d’habitatges de protecció oficial el 2026, gràcies a la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, Sostre Cívic.

El projecte, amb un pressupost de gairebé 13,5 milions d’euros, busca impulsar una oferta d’habitatge amb preus inferiors als del mercat lliure, que sigui assequible i sostenible. Seguint criteris de sostenibilitat, l’edifici serà de consum quasi zero (nZEB) i per a la construcció s’utilitzarà energia de fonts renovables, materials i sistemes de baix impacte i es buscarà generar el mínim nombre de residus possible.

El nou edifici, que es construirà a la carretera del Pont de Vilorama, està previst que tingui una superfície de gairebé 8.000 metres quadrats, amb places d’aparcament, quatre espais col·lectius i dos locals comercials. Serà el segon habitatge més gran de Catalunya en model cooperatiu en cessió d’ús, per darrere d’un altre projecte de Sostre Cívic al barri de Sant Andreu de Barcelona.

Pel que fa al finançament, el projecte està subvencionat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del govern de l’Estat, finançat amb els fons Next Generation de la UE. L’aportació del fons s’estima en gairebé dos milions i mig d’euros, respecte al pressupost total dels quasi tretze milions i mig.

Sostre Cívic compta actualment amb més de 1.100 socis que promouen un accés a l’habitatge alternatiu al model actual. La cooperativa proposa un model molt més accessible, no especulatiu i coherent amb els principis de l’economia social i solidària. Actualment, gestiona nou projectes, que suposen un total de 120 habitatges, i gestiona 26 projectes més, que representen 550 habitatges i seran realitat en els pròxims anys.