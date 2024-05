La Xarxa d'Ateneus Cooperatius impulsa un catàleg sobre la intercooperació

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) ha impulsat de forma conjunta el catàleg “Intercooperar per avançar” que recull diverses pràctiques inspiradores sobre la intercooperació. S’hi inclouen diversos projectes que poden esdevenir exemples per tots aquells que vulguin posar-la en pràctica amb l’objectiu de crear projectes col·lectius que donin resposta a necessitats detectades al territori, alhora que fomenten el suport mutu i milloren la viabilitat econòmica de cada entitat participant.

El document recull set casos d’èxit de diferents sectors professionals i de diferents zones del territori català. Inclou el Cercle de migracions i d’economia social i solidària antiracista de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona – Coòpolis, Mengem Ponent, Osona Energia, Som ecologística, La Traça, TreaSure Family APP i l’Ecosistema Cooperatiu de Valls.

Tal com afirma la XAC al catàleg, “aquesta publicació vol ser una eina de promoció i facilitació de noves iniciatives d’intercooperació al territori”. Per això, “dóna informació bàsica del procés viscut per cadascuna de les experiències que s’hi donen a conèixer”.

La intercooperació que es pretén promoure amb aquest catàleg, tal com s’hi afirma, parteix del següent consens: “es pot produir entre qualsevol agent de l’ESS, més enllà de si es tracta d’una cooperativa o no” i “es pot produir per motius econòmics o polítics”. A més, es considera que és “una necessitat de supervivència dins d’una economia capitalista i una forma engrescadora d’assumir la interdependència entre organitzacions”.

De fet, des de la XAC també s’afirma que els mateixos ateneus en són un exemple: “els Ateneus cooperatius constitueixen una aliança de diferents entitats que mitjançant la intercooperació despleguen un pla d’acció per promoure l’ESS al territori català”.