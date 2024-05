Converses amb impacte: Cos i Mangrana

#Conversesambimpacte és un cicle de vídeos impulsats per Seira Impuls Cooperatiu, on es visibilitzaran les diferents iniciatives d'entitats de l'ESS acompanyades per Seira.

En aquesta ocasió, Cos i Mangrana conversen i ens donen detalls de la seva història, el seu dia a dia, la seva proposta de valor i com es veuen en el futur.

Cos és una cooperativa de salut col·laborativa que té dos objectius: oferir eines a les seves usuàries per l’autogestió de la salut i promoure dinàmiques per la salut comunitària des d’un enfocament de l’ESS i de les cures.

Neix el 2011 a Barcelona, a partir d’un grup de professionals que compartien una afinitat i una mirada sobre com s’entén la salut. Consideraven que els contextos clínics no sempre eren prou respectuosos amb la capacitat de decisió de les pacients. Actualment, 47 persones en formen part i tenen més de 1.000 usuàries. El seu objectiu de futur és ser una peça complementària a la salut pública.

Mangrana és un projecte que promou l’obra d’artistes tant consolidats com emergents arreu dels Països Catalans i, per tant, es dedica a promoure la cultura, l’art i la llengua catalana.

Van començar fa un any i mig, quan un grup de persones del sector de l’art, l’escriptura i el periodisme van decidir col·laborar. Actualment, són unes 20 persones en total. El seu objectiu a llarg termini és no només difondre art, sinó crear-lo, i fer-ho de manera compartida.

Seira és una Fundació sense afany de lucre que dona suport financer a les entitats de l’economia social i les cooperatives de treball federades. És l'entitat de referència en finances socials i cooperatives que inverteix sense especular per la transformació social. Seira Impuls Cooperatiu compta amb l’impuls i el suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En aquest cas, des de Seira han donat suport financer a les dues cooperatives: han acompanyat i assessorat a Mangrana i han invertit en el creixement i canvi de local de Cos.