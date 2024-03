La venda de moda de segona mà creix un 13% el 2023, segons l’entitat Humana

L’entitat sense ànim de lucre Humana Fundación Pueblo para Pueblo va tancar el 2023 amb unes vendes de 3 milions de peces de roba, un 13% més que durant l’exercici anterior. El primer operador de botigues de moda de segona mà a Catalunya per nombre de clients ha afirmat que el 2023 va arribar a 1,2 milions de persones consumidores, un 10% més que el 2022.

Les xifres publicades per Humana ratifiquen l’auge del sector de la moda reutilitzada que, segons l’entitat, és degut a l’augment de la demanda, la major consciència ambiental dels consumidors, el descobriment de noves experiències de compra i els preus assequibles davant d’un context d’inflació.

El director de Projectes i Relacions Externes d’Humana, Rafael Mas, ha assegurat que “els resultats del 2023 han posat de manifest la confiança en el model de gestió d’Humana basat en la millora de l’experiència de compra, una àmplia oferta de moda de segona mà en contínua rotació i el talent dels equips que participen en la gestió del tèxtil”.

Mas també ha destacat que el creixement d’aquesta mena de moda és notori des del 2015: “Entre 2015 i 2020 l’augment de vendes i del nombre de clients va ser progressiu, però es va frenar amb els efectes del confinament”. Després, el sector s’ha anat recuperant amb un creixement que ha augmentat progressivament, any rere any.

Actualment, la roba de segona mà es posiciona com a primera opció per un nombre creixent de consumidors, que respon a una societat més conscienciada en qüestions ambientals i de sostenibilitat. Rafael Mas ha destacat especialment la conscienciació del jovent, que valoren el fet que sigui moda original i sostenible. “Tenen menys poder adquisitiu i al mateix temps aposten pel menor impacte possible en el consum”.

Els articles que Humana posa a la venda provenen de les donacions dipositades en els 1.400 contenidors verds repartits per la via pública i en les mateixes botigues. Concretament, l’any passat la recollida de l’entitat va permetre recuperar 18,7 milions de peces de roba. Les peces en millor estat es destinen a la reutilització i, amb els beneficis obtinguts, Humana impulsa projectes de cooperació al desenvolupament a països del Sud i accions socials a territoris més propers.

La reutilització de roba és fonamental per reduir el consum tèxtil i promoure un model més sostenible amb menor impacte ambiental i climàtic. Actualment, cada català genera 22 kg de residus tèxtils en un any, dels quals només un 12% (2,64 kg) es recullen selectivament, segons l’Agència de Residus de Catalunya.