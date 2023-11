“Tenim un model de fast fashion, que és produir, produir, produir i consumir, consumir, consumir que no ens porta enlloc”

Consumir de forma conscient. Aquest és, ras i curt, l’objectiu principal d’Opcions, una cooperativa que genera informació, recursos i eines tant per qui consumeix com qui produeix. Amb projectes com el mercat digital ètic i sostenible La Zona, demostren que es pot produir i consumir d’una altra manera. Obren camí caminant. I al seu pas, deixen una estela de consciències que desperten.

Com explicaries la tasca que feu a Opcions?

A Opcions impulsem el consum conscient. Hi ha gent que ho anomena responsable, sostenible, ètic… Nosaltres preferim dir-li conscient i el promovem de diverses maneres: a través d'investigació i divulgació, campanyes de visibilització i sensibilització, intercooperant i enxarxant-nos amb altres entitats. Parlem de tres claus del consum conscient. Primer, consumir menys, és a dir, reduir el nostre consum sempre que això sigui possible. Després, veure com podem resoldre aquestes necessitats i intentar consumir sense comprar, és a dir, sense recórrer a les botigues, als mercats o a internet. I, finalment, si hem de comprar, que sigui amb criteri. Però tot passa per reflexionar sobre les nostres necessitats i veure què és necessari i què no.

Hi ha cada cop més consciència en aquest sentit?

Sí, sempre hi ha hagut una massa important de gent preocupada pel consum i sobretot en veure els efectes que està tenint aquest model. Al principi, Opcions érem molt singulars perquè no hi havia gaires entitats que fessin aquesta tasca. Ara n'hi ha moltes i també s'han especialitzat en temes: alimentari, de moda, finances… Si això ha passat és perquè hi ha hagut la sensibilitat perquè aflorin totes aquestes organitzacions. Aquesta preocupació fa un temps va començar a sorgir per l'alimentació, potser emmascarat pels conceptes bio, eco i saludable. Molta gent tenia ganes de saber què es posava a la boca i a la panxa. Era una gran porta d'entrada perquè la gent comencés a incorporar canvis de consum. Ara la gran porta d'entrada és la preocupació pel canvi climàtic i l'emergència climàtica. És una caixa de pandora.

Què hem de fer per arribar més a la ciutadania?

El consum és molt ampli i això a vegades ens és una dificultat perquè quan dius a la gent: “Replanteja't el teu model de consum” o “incorpora nous hàbits”, és tan ampli que ens vam adonar que ho havíem de desglossar. Vam decidir fer campanyes per a cadascun d'aquests àmbits de consum. Ho hem fet amb finances, per exemple, al mes de juny amb una campanya que vam anomenar “Bon Vent i Banca Nova” per promoure les finances ètiques.

Recentment heu engegat una campanya centrada en la moda.

Sí, perquè ens vestim cada dia, és molt visible. Cada dia triem quines peces de roba ens posem, on la comprem, si l’obtenim per altres vies… L’eslògan és “El teu estil és tan únic com el planeta”, ens remet als valors de sostenibilitat. I donem algunes dades: per produir una samarreta es necessiten 2.500 litres d’aigua. I, de mitjana, una peça de roba ens la posem unes sis vegades i després ens oblidem d'ella. El problema és que tenim un model de fast fashion, que és produir, produir, produir i consumir, consumir, consumir que no ens porta enlloc. Cada setmana estan produint nous models. Cal? Individualment també hi tenim un impacte. Sembla que tinguem la necessitat imperant de projectar contínuament una imatge de nosaltres basada en com vestim. No sé fins a quin punt ens estan fent embogir, obligant-nos a vestir-nos de 50.000 maneres diferents i a tenir un armari que sembla una fàbrica de roba de la gran quantitat de peces que tenim.

La situació de consum que descrius és quotidiana però hi ha moments en què s'agreuja. Per exemple, quan hi ha campanyes de consum massiu, com el Black Friday. Com afecten aquestes jornades?

D'entrada, ha de quedar clar que no volem criminalitzar aquella gent que s'espera al Black Friday o a les rebaixes per adquirir aquells productes que necessita i els pot aconseguir més econòmics. Al final, hi ha situacions econòmiques molt precàries, moltes necessitats que s'han de resoldre. Dit això, és una altra festa més del consum, molta gent potser no es plantejava consumir però rep tot d’inputs per fer-ho. El Black Friday és un dia, el 24 de novembre en aquest cas, però ja comença molt abans amb cartells, als aparadors, als correus que reps... Hem fet moltes campanyes sobre com actuar en dies com el Black Friday i la clau passa per aplicar els criteris del consum conscient. Qüestionar-te si realment necessites aquell producte. Si el necessites, si l’has de comprar o ho pots resoldre d’una altra manera. I si l’has de comprar, planteja’t on ho fas perquè no tingui un impacte negatiu.

Com a consumidores podem arribar fins a un punt, però després algú ens ha de garantir que podem consumir de la manera que volem

Hem parlat principalment d’Opcions i dels consumidors. Però hi ha un tercer actor: els productors. Hi ha consciència a l’origen de la cadena de producció?

Sí que hi ha productors que estan fent el canvi, però és molt difícil perquè estem parlant d'uns valors molt importants. L'objectiu final d'aquestes productores no és només ser sostenibles econòmicament, sinó fer les coses d'una manera en la qual s’hi cregui, sense ocasionar un impacte negatiu o dolor. A Opcions parlem molt de la corresponsabilització. La majoria dels nostres missatges van dirigits a la gent, a títol particular, però també treballem amb l’administració pública i amb organitzacions. Perquè nosaltres com a consumidores podem arribar fins a un punt, però després algú ens ha de garantir que podem consumir de la manera que volem. I això no està a les nostres mans. Aquí és on hi ha d'intervenir l’administració pública, amb regulacions i legislacions, i les empreses s’han adequar a aquestes legislacions. Per exemple, si no vols generar residus i vas a comprar a un supermercat, és impossible no emportar-te residus a casa. I moltes vegades són totalment innecessaris. Aquí una administració pública hauria d'estar dient que això no es pot fer.

Un dels projectes d’Opcions és La Zona, centrat justament en els productors. Quin paper juga en aquest cercle de sensibilització del consum conscient?

La Zona era una idea que ens ballava pel cap de feia temps i va néixer arran de la pandèmia. Vam veure que, qui no estava a internet, era com si no existís. Totes les relacions i compres es van traslladar a l'univers digital. La Zona és un mercat digital per a aquelles botigues, marques i productores que no tenen prou recursos per crear-se la seva botiga online. Nosaltres som la seva botiga online i els donem un cop de mà per posicionar-se de manera digital. Però teníem molt clar que no ho volíem fer a qualsevol preu. La sostenibilitat està en punt de mira. Tampoc no donem cobertura a qualsevol empresa. Volem que sigui una eina per visibilitzar aquelles organitzacions que s'hi esforcen, que treballen amb valors de sostenibilitat, de justícia social, etc. Per això fem un filtre. Apliquem els valors de l’economia social i solidària com a requisit d’entrada a La Zona i ens basem en eines com el Balanç Social, impulsat per la XES, i el Pam a Pam. A dia d'avui ja tenim 100 entitats que estan oferint els seus productes i serveis, tenim un catàleg de milers de productes.

Cada vegada hi ha més gent amb sensibilitat pel consum conscient. Com dirigiries una persona amb inquietud, que vol créixer en aquest aspecte però que sent que encara li falten respostes?

Les pot trobar a la pàgina web d'Opcions! Fora bromes, a internet hi ha moltes dades, molts articles, molts estudis, d’informació no en falta. El difícil és fer el click mental, el canvi de xip. A Opcions generem molt contingut, quaderns, articles, fem molta investigació perquè creiem que és important donar arguments a aquest missatge. Però ens trenquem molt el cap també per saber com podem aconseguir que la gent faci aquest canvi de xip, això és el difícil. Però les eines no cal buscar-les fora, les tenim nosaltres mateixes al nostra cap, és pensar i posar-hi consciència.