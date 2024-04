Creen un nou espai per impulsar el cooperativisme a Castelló

Castelló ha estat durant els últims anys el punt de trobada de diverses iniciatives de l’economia social i solidària (ESS). Ara, sis d’aquests projectes han decidit unir les seves forces per tal de generar un nou espai col·laboratiu al barri de Crèmor. Porta el nom de ‘cooperativa per l’impuls de l’ESS a Castelló’ i té l’objectiu d’ampliar l’ecosistema de l’ESS com a alternativa pel model econòmic actual.

La iniciativa treballarà mitjançant la intercooperació i l’ajuda mútua, acollint aquelles persones amb idees innovadores i facilitant que es trobin entre elles per construir projectes comuns. Per tal d’implementar el nou espai, les entitats han engegat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo.

L’espai també vol contribuir a reforçar la relació amb el veïnat del barri i impulsar la construcció de propostes que millorin la qualitat de vida, a més d’ajudar a generar llocs de treball dignes.

Concretament, les sis entitats que han format el projecte són: Transversal, una cooperativa que desenvolupa iniciatives d’impuls a l’ESS; La Ravalera, una companyia de teatre; OVI Sole Arnau Ripollés, un projecte dirigit i gestionat per persones amb diversitat funcional; Teatre de Caixó, una companyia teatral amb especial èmfasi en la transformació social; Voravia, una cooperativa d’arquitectura; i El Telar, una consultora en innovació social.

Segons dades del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, el 2023 s’hi va crear un total de 156 cooperatives, les quals van generar 342 llocs de treball. Així i tot, Castelló va ser clarament la província amb menor activitat, ja que només s’hi van crear 13 cooperatives, una dada que contrasta amb les 85 creades a Alacant i les 52 de València.