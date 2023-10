La intercooperació arriba al País Valèncià de la mà del TornallomFest, aquest cap de setmana

El dissabte 21 d’octubre se celebrarà a la ciutat de València el festival TornallomFest, una jornada per fomentar l’enxarxament i la intercooperació entre les diverses entitats de l’economia social i solidària (ESS) del País Valencià. La trobada es durà a terme a l’espai Meme del barri de Benimaclet entre dos quarts de dotze del matí i les onze de la nit.

L’objectiu de la iniciativa és “donar a conèixer projectes d’ESS del País Valencià per fomentar l’enxarxament i l’economia circular dins del sector”, com ha afirmat Pablo Torró, coordinador de l’esdeveniment, en declaracions a Jornal.cat. D’aquesta forma, es pretén que el festival pugui fer d’altaveu de les entitats que hi participin, s’estableixin col·laboracions per tal de beneficiar-se mútuament i ajudi a promoure el projecte Tornallom, que porta temps fomentant la intercooperació.

Com ha comentat Torró, la creació del festival sorgeix de “la necessitat de crear un esdeveniment d’aquesta mena a nivell global dins del País Valencià”, ja que els actes d’aquest tipus havien estat quasi sempre centrats en l’àmbit local o comarcal.

L’esdeveniment comptarà amb diverses activitats, algunes estaran més enfocades en la creació de sinergies, com una formació per formar part de Tornallom i unes entrevistes col·laboratives. D’altra banda, també hi haurà activitats enfocades en l’oci, com el dinar vegà a càrrec del Centre Social Terra i les actuacions artístiques.

Concretament, el festival sorgeix del projecte Tornallom, un mapa col·laboratiu i eina d’avaluació de les iniciatives d’economia social i solidària del País Valencià. Està “inspirat en l’experiència de Pam a Pam”, com ha afirmat Torró, i actualment compta amb més de 50 projectes. Per avaluar les iniciatives utilitza una sèrie de criteris vinculats a l’ESS, com la sostenibilitat, la cura de l’equip, l’impacte social i l’ambiental.

Actualment, Tornallom es troba en un “punt intermig”, segons Torró, ja que s’ha creat una bona estructura, però “falta un impuls cap a fora per fer un salt a nivell territorial”, el qual es pretén fer amb iniciatives com el TornallomFest.