El Fòrum de Gestió de Residus municipals celebra la sisena edició a Girona

El #Wasteinprogress és un fòrum referent en la prevenció de generar deixalles, i es reuneix amb la finalitat d’aglutinar empreses i administracions per compartir experiències al voltant d’aquesta gestió i millorar les ciutats. Aquest mes d’abril, s’ha celebrat la sisena edició del Fòrum al Palau de les Fires de Girona, amb el propòsit d’avançar cap a la descarbonització.

Durant tres dies, s’han dut a terme ponències, debats, taules rodones i una vintena d’expositors han exhibit les seves obres per explicar experiències internacionals de països com Àustria, Suècia, Estònia, el Regne Unit o França. En aquest espai s’ha parlat sobre reciclatge, reutilització i tractaments de deixalles, amb el lema que la millor gestió de la brossa és reduir-ne la generació.



Les ponències de la primera jornada s'han centrat en casos pioners en la reutilització de residus, el segon dia el focus s’ha dirigit en com abordar la gestió dels envasos, i per tancar el fòrum s’ha conversat sobre la planificació d’estratègies de prevenció. Tot plegat s'ha emmarcat en l'economia circular que, tal com hem explicat a Jornal.cat, aposta per construir una societat més justa que maximitzi els valors dels recursos.

Un dels exemples que ha destacat durant la #Wasteinprogress ha estat un centre comercial suec que ven exclusivament articles reparats o de segona mà. L’immoble compta amb diferents botigues especialitzades on els clients hi poden trobar de tot. L'exdirectora d’aquest centre comercial anomenat Retuna, Anna Bergström, ha explicat que el projecte va començar a caminar de la mà d'un polític local que va voler buscar una alternativa per evitar que la roba, objectes o mobles acabessin a l'abocador.



Actualment, Retuna rep uns mil visitants per dia i va tancar el 2023 facturant 2,3 milions d'euros. "Vam ser els primers i volem que n'hi hagi un segon, un tercer, que la família creixi", ha exposat Bergström que assenyala que l'objectiu és "fomentar un estil de vida més sostenible".