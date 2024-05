La FCAC promou el relleu generacional i la implicació del jovent en el món agrari

La federació de cooperatives agràries de Catalunya (FCAC) vetlla pel relleu generacional i per implicar al jovent en l’agricultura. La finalitat és aturar la disminució del nombre de joves que es dediquen a l’agricultura i a la ramaderia, i que està afectant la continuïtat de l’agricultura europea. El responsable de la Unitat de Serveis empresarials a la FCAC, Domènec Vila, ha explicat en declaracions a Jornal.cat que “el cooperativisme representa un 39% de la producció final agrària, per això, és essencial que les cooperatives incorporin socis joves per tal d’assegurar la producció d’aliments i el manteniment de l’activitat al territori.

Els joves en el món de la pagesia s’enfronten a un conjunt de reptes com “una rendibilitat que implica alinear diferents factors, com és disposar d’una explotació de dimensió adequada al sector productor o, per defecte, una explotació prou diversificada que permeti compensar els alts i baixos sectorials que es viuen cada campanya” apunta Vila. En aquesta línia, afegeix que “s’ha de tenir en compte el poc suport i reconeixement de la societat en general a l’agricultura a Catalunya, on el gran predomini de les societats urbanes provoca un allunyament de les decisions polítiques sobre les condicions i necessitats del sector primari”.

La FCAC ha portat a terme diverses iniciatives per facilitar la participació activa del jovent en la presa de decisions de les cooperatives agràries. També, per crear espais on conèixer, escoltar i donar suport als joves cooperativistes. Una d’aquestes accions ha estat la celebració del Fòrum Empresarial de Joves on s’han reunit 250 agricultors i ramaders d’arreus d’Europa a Tarragona, amb l’objectiu d’identificar aquells joves que poden esdevenir nous líders del sector.

En el Fòrum Empresarial de Joves s’hi van detectar noves oportunitats de diversificació empresarial de la cooperativa. En concret, s’hi va apostar per la creació de comunitats energètiques, l’aprofitament de residus, la prestació de serveis per a les persones sòcies de major edat, les activitats turístiques i la venda directa del producte.



El responsable de la Unitat de Serveis empresarials a la FCAC coincideix en el fet que existeixen avantatges del cooperativisme en la pagesia, com “el suport d’una estructura empresarial, un sistema d’assessorament, la gestió del medi natural i la producció d’aliments sans, de qualitat i disponibles”.