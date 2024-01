La Generalitat aprova el full de ruta fins al 2030 per accelerar el canvi cap a l'economia circular

El Govern ha aprovat el Full de Ruta de l'Economia Circular a Catalunya (FRECC) 2030 per accelerar la transició cap a una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i que actuï com a palanca de la transformació en un marc de col·laboracions entre actors clau. El FRECC defineix la missió, la visió, els objectius estratègics i els operatius per caminar cap a una economia més circular amb un horitzó temporal que abasta fins a l'any 2030. En l'elaboració del FRECC, hi ha col·laborat diversos departaments del Govern, en el marc del Grup de Treball Interdepartamental d'Economia Verda i Circular, i persones expertes de l'àmbit de l'economia circular.

També hi ha hagut un extens procés de participació ciutadana que ha integrat la visió d'un ampli ventall d'actors socials i econòmics.

El desenvolupament d'aquest full de ruta es durà a terme mitjançant dos plans d'acció: el Pla d'acció 2024-2026 i el Pla d'acció 2027-2029. En la reunió d'aquest dimarts passat de l'Executiu, s'ha aprovat el primer dels plans, el dels anys 2024-2026, que es materialitza en 15 línies d'actuació i 80 accions que contribuiran a assolir els objectius estratègics i operatius definits al document.

El FRECC té quatre objectius estratègics i operatius centrats a contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d'emissions; accelerar la transformació social, cultural i laboral envers la circularitat; assegurar la transició efectiva envers un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat, i facilitar la creació d'un marc favorable a la transició envers l'economia circular.