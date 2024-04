Alumnes de 5è i 6è de primària de Granollers creen una cooperativa escolar

Més de 250 infants de diverses escoles de Granollers s’han trobat a la Nau Dents de Serra de Roca Umbert Fàbrica de les Arts per presentar els prototips dels productes de la cooperativa escolar que han creat amb la col·laboració de l’escola, de l’administració local, d’empreses i entitats.

Alumnes de 5è i 6è de primària de diverses escoles de Granollers han treballat les competències bàsiques del cicle superior de primària a través de la creació d’una cooperativa escolar. Des del passat mes d’octubre l’alumnat ha creat i gestionat una cooperativa escolar des de zero: ha redactat i signat els estatuts, ha aconseguit un CIF, ha escollit l’equip directiu de la cooperativa, un nom i un logotip i han elaborat un estudi de mercat.

La creació de la cooperativa ha permès que l’alumnat desenvolupés diverses habilitats. “Aquest projecte ens facilita poder desenvolupar l’emprenedoria a les escoles: els infants aprenen a autogestionar-se, a prendre decisions i a tirar endavant projectes”, ha afirmat Núria Saborit, professora de l’escola Granollarius.

L’alumnat ha presentat els prototips dels seus productes en un acte a la Nau Dents de Serra de Roca Umbert Fàbrica de creació de Granollers, on estudiants del grau mitjà d’activitats comercials de l’Institut Carles Vallbona els han orientat per poder vendre els seus productes al mercat dels dijous de Granollers els pròxims 23 i 30 de maig.

El projecte s’emmarca en la 13a edició de Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE), un programa impulsat per la Diputació de Barcelona que fomenta l’emprenedoria i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària per fer front als principals reptes amb què es trobaran al llarg de la vida. El programa opta per la forma empresarial de cooperativa com a model d’organització centrat en la persona i no en el capital i per la gestió democràtica, participativa i amb valor social.