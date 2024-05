La pagesia del Parc de Collserola respon a l'augment de visitants amb una campanya a favor del civisme

Sota el lema “És vital respectar la pagesia de Collserola. Tenir cura del Parc Natural és cosa de tothom”, la cooperativa Alimentem Collserola i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola recullen set normatives i recomanacions per fer un ús cívic del parc. Aquesta campanya s’emmarca en la iniciativa “Territori Vital”, i vol potenciar que es respecti tant el món rural com la biodiversitat que conviu en el parc.

Amb aquesta campanya, Alimentem Collserola i el consorci estan demanant a la ciutadania que deixin el cotxe als aparcaments habilitats, que portin el gos lligat, que no saltin els tancats, que no trepitgin els camps i que no s’apropin als apiaris, que per rodejar els ramats baixin de la bicicleta. Així mateix, també estan recomanant que descobreixin els productes ecològics, locals i de proximitat.

D’aquesta manera es pretén conscienciar a la ciutadania i millorar la convivència davant d’una tendència creixent de visitants. Actualment, el parc està rebent més de 5 milions de visites anuals, una alta freqüència que impacta en la biodiversitat, el patrimoni i les zones productives, i això fa que la relació entre el gaudi dels espais naturals i l’activitat agroramadera no sempre sigui harmònica.

La pagesia és un agent clau en la gestió del territori i el seu paper és imprescindible per configurar el mosaic agroforestal que defineix la serra de Collserola. De les 8.156 hectàrees de superfície del Parc Natural, 490 ha són espais disponibles per als conreus, dels quals el 51% estan actualment en actiu.

"Al camp hi ha treballat algú i hi ha invertit diners, és una cosa a respectar. Tothom hauria de passar pels camins, inclús els gossos. I també s'hauria de tenir coneixement dels animals, lligar als gossos és molt important", reclama el pagès d’Alimentem Collserola, Paul Domenech.