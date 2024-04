REAS Balears presenta l’informe de la contractació pública social de 2023

Per tercer any consecutiu, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (XEAS) dóna a conèixer l’informe de seguiment de la contractació pública social, de l’any 2023 a les Illes Balears i Pitiüses. L’estudi se centra en els convenis reservats per a programes d’ocupació protegida, és a dir, empreses d’inserció i centres especials d’ocupació d’iniciativa social. La REAS destaca que durant l’any 2023 s’han invertit tres milions d’euros a aquests programes, gairebé un 16% menys respecte el 2022.

Tal com es recull en la llei 9/2017, de contractes del sector públic, és una obligació legal promoure l’accés a l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social. A més, les comunitats autònomes i entitats locals han de fixar percentatges mínims de reserva de contractes.



En aquesta línia, la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària realitza cada any un informe per fer seguiment de la contractació pública a les institucions de les Illes Balears, i fer recomanacions per afavorir l’activitat de les empreses d’inserció que representa. En aquest punt, la REAS recomana millorar la formació del personal que intervé en els processos de contractació i el seguiment d’aquestes contractacions a través d’òrgans participatius.