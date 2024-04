Som Cooperativa i Diversitat en Acció

Les cooperatives d’alumnes representen una innovació educativa que no només proporcionen una plataforma per al desenvolupament acadèmic, sinó que també fomenten valors fonamentals com la responsabilitat social i la participació activa. A l'Institut de Vilanova del Vallès, el projecte "Som Cooperativa" s'ha convertit en una eina transformadora que redefineix la relació entre l'ensenyament i l'aprenentatge, alhora que promou una visió més ampla del paper de l'alumnat d'ESO en la seva comunitat a partir de la creació de productes amb les mans, la construcció/manteniment d’una part de les instal·lacions del centre i la col·laboració amb la gestió de l’hort de l’institut.

La cooperativa d’alumnes a tercer d’ESO de l'Institut de Vilanova del Vallès té com a base un model metodològic que posa l’alumnat al centre del procés educatiu. Integra diferents competències, continguts i matèries, oferint una visió interdisciplinària de l'aprenentatge. Les matèries implicades en aquesta experiència inclouen educació visual i plàstica, matemàtiques, tecnologia i ciències naturals. Les activitats de la cooperativa es desenvolupen durant les dues darreres hores de cada dia de la setmana.

Dins del marc de la cooperativa d'alumnes a l'Institut de Vilanova del Vallès, la governança i la presa de decisions es basen en els principis de la sociocràcia. Aquest model de governança proporciona una estructura descentralitzada que permet una participació equitativa i una distribució del poder entre tots els membres de la comunitat educativa, incloent-hi els estudiants i els membres del professorat. Les comissions juguen un paper fonamental en la planificació, l'execució i la gestió de les activitats cooperatives. Cada comissió té la responsabilitat de dirigir una àrea específica del funcionament de la cooperativa, fomentant la col·laboració entre els estudiants i afavorint la consecució dels objectius compartits.

Enguany, davant la situació de sequera, s’ha hagut de reformular el projecte Som Cooperativa. A través d’una assemblea l'alumnat de tercer d'ESO ha proposat tres mini projectes per continuar amb les activitats de la cooperativa. Les propostes, com netejar el pati i els boscos del voltant de l'institut per crear objectes a partir dels residus recollits i crear rutes de senderisme, no només demostren la creativitat i l'enginy dels estudiants, sinó que també responen a les necessitats de la comunitat educativa. D’altre projectes que s’han dut a terme són la col·laboració amb la COAE (Comissió i Organització d’Activitats Extraescolar) amb la venda de productes per Sant Jordi, la confecció de les disfresses per Carnaval, la producció de llibretes i clauers, la venda de productes de l’hort, etc.

La cooperativa d’alumnes de l'Institut de Vilanova del Vallès és molt més que un projecte educatiu; és una comunitat dinàmica i compromesa que promou valors de cooperació, responsabilitat i participació. A través d'aquesta iniciativa, els estudiants del programa de diversificació curricular no només adquireixen coneixements acadèmics, sinó que també desenvolupen habilitats per a la vida i el futur professional. Som Cooperativa és una mostra de com l’educació pot ser transformadora, involucrant a tots els membres de la comunitat escolar en un procés d'aprenentatge col·lectiu i significatiu.

Per Helena Ferreira i Blanca Bruguet (professores del projecte Som Cooperativa i tutores dels grups de diversificació curricular de l’Institut de Vilanova del Vallès).