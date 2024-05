La FCAC denuncia que els productors de cereal i farratge del canal d'Urgell encara no han rebut cap ajut per la sequera

Ja fa un any del tancament avançat del canal d'Urgell per primera vegada en els seus 161 anys d'història a causa de la sequera. Les reserves d'aigua es van destinar a salvar els fruiters a canvi de sacrificar els cultius de cereals i farratges. Un any després, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que els productors cerealístics i farratgers es troben en una "situació crítica" perquè encara no han rebut les compensacions que l'administració va prometre. També avisa que, enguany, les restriccions del 50% d'aigua afectaran greument la campanya de panís, farratges i fruita. Davant d'això, demanen que s'iniciï amb urgència la modernització urgent del canal d'Urgell i que es construeixin nous embassaments.

El responsable de conreus herbacis i farratges de la FCAC, Santi Vergé, argumenta que "els agricultors afectats ni tan sols tenen coneixement de les resolucions a la seva sol·licitud d'uns ajuts que, d'altra banda, considerem discriminatoris perquè limiten els imports a les explotacions que no disposen d'assegurança agrària i pels topalls establerts". Pel que fa a les compensacions a les cooperatives, diu que encara "no estan definides" i que confien que "no es veuran afectades per la incertesa de les properes eleccions".

Després de la campanya passada, quan el tancament del canal d'Urgell va deixar sense aigua els cereals d'hivern i sense possibilitat de sembrar blat de moro, la FCAC alerta que les restriccions de reg continuen sent greus. Enguany, diuen, només s'ha autoritzat l'ús d'un 50% d'aigua en relació amb els 500 hectòmetres que es necessiten per a una campanya normal de reg.

També creuen que la nova gestió de repartiment equitatiu de l'aigua afectarà els cultius de blat de moro –que ja no s'ha arribat a plantar-, els farratges i la fruita –que podria salvar els arbres, però no la collita, llevat que es faci una aclarida per reduir la producció a la meitat-.

Per garantir la viabilitat del sector agrari, Vergé defensa que "cal posar en marxa immediatament el projecte de modernització de les infraestructures d'aquest canal i la realització d'embassaments que permetin tenir més cabuda i regular i administrar millor l'aigua disponible".

La superfície afectada pel tancament del Canal d'Urgell són unes 26.500 hectàrees de cereals, 13.000 hectàrees de farratges i 9.000 hectàrees de fruiters.