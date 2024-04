Descentralització i diversitat: el repte de la Federació

A Quàlia, ens esforcem per promoure un desenvolupament equitatiu al territori on som presents, Ponent. Especialment en les zones rurals fora de les capitals de comarca, on el despoblament i la manca de serveis suposen reptes significatius en el lleure i alimentació col·lectiva de qualitat. La nostra missió inclou la lluita contra les polítiques centralistes i l'impuls d'iniciatives que garanteixin igualtat d'oportunitats, especialment per a infants i joves amb discapacitat, trastorn mental i altres vulnerabilitats socials. Entenem les cooperatives com a motors de canvi, impulsors d'una economia justa i inclusiva que pot vertebrar el desenvolupament local i la cohesió social en tot el territori català.

El recent plantejament del nou consell rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és un ressò clar dels nostres valors. Apostem per una descentralització que no només distribueix recursos i oportunitats de manera equitativa, sinó que també reconeix la igualtat de totes les regions. Aquesta nova visió propugna una relació entre territoris basada en el respecte mutu i en la construcció d'una xarxa multidireccional robusta, afavorint el diàleg i la col·laboració sense subordinacions ni privilegis.

La descentralització i l'empoderament de les cooperatives fora de l'àrea metropolitana de Barcelona són claus per a nosaltres. En col·laboració amb l'Eix Territori de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, treballem per a una Catalunya més connectada i inclusiva, on totes les regions, especialment les més desateses, se sentin recolzades i valorades. És per això que hem apostat per tenir cooperatives federades a cada territori que siguin dinamitzadores territorials de les polítiques de la Federació que consensuem i impulsem entre totes.

Diverses iniciatives liderades per cooperatives en àrees menys urbanitzades de Catalunya ja han demostrat l'impacte positiu que pot tenir aquest model descentralitzat. Aquests projectes no només revitalitzen les economies locals a través de l'ocupació i el desenvolupament sostenible, sinó que també promouen una major cohesió social i un sentiment de pertinença entre els membres de la comunitat.

Per a una major inclusió i representació territorial, proposem polítiques públiques que reconeguin i recolzin explícitament el valor de les cooperatives en l'arquitectura socioeconòmica de Catalunya. Això inclou la creació d'incentius econòmics que facilitin el desenvolupament cooperatiu fora de les grans ciutats i la implementació de plataformes de col·laboració que facilitin l'intercanvi de coneixements i recursos entre diferents regions.

Subratllem la importància d'una nova perspectiva que valori profundament les comunitats rurals, rebutjant la tendència urbà-cèntrica que ha predominat fins ara. Emfatitzem la necessitat de reconèixer i celebrar el ruralisme no només com un espai físic, sinó com una manera de percebre i experimentar el món. Això implica promoure un model de desenvolupament que privilegia relacions equitatives entre tots els entorns, reconeixent la riquesa i la diversitat d'identitats que enriqueixen el teixit social de Catalunya. Aquesta visió procura superar les dinàmiques centrades exclusivament en les urbs, apostant per una interconnectivitat que reforça la resiliència i la pluralitat de les nostres comunitats, garantint que cada veu, especialment les rurals, sigui escoltada i valorada en la construcció d'un futur compartit i divers.

Per Lluís Nadal Vidal, soci de Lleure Quàlia, SCC i membre del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya des del 2023.