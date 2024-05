MIRADES sobre educació cooperativa amb fotografies de Clarens Val

L’economia social i solidària pretén capgirar el model econòmic actual, i un dels canals necessaris per esdevenir hegemònic és des de l’educació. Per això, el sector està apostant per transmetre els seus valors des de l’educació cooperativa i per incloure una altra perspectiva en el currículum d’economia. En aquesta línia, hem celebrat en les darreres setmanes la creació de cooperatives escolars i la consolidació de la intercooperació entre els postgraus d’economia social i solidària. A més, hem publicat el primer d’una sèrie d’articles d’opinió sobre cooperatives d’alumnes.



Les fotografies són del fotògraf Clarens Val.