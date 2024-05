La VIII edició dels premis Micaela Chalmeta de Còopolis finalitza aquesta setmana

Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, celebra la VIII edició dels premis Micaela Chalmeta amb l’objectiu d’impulsar el teixit cooperatiu de la ciutat. L’objectiu d’aquests premis és promoure i facilitar la creació de projectes econòmics en format cooperatiu que estiguin compromesos amb la transició a un sistema més just socialment i ambientalment.

Amb aquest premi, des de Còopolis ofereixen als projectes premiats una dotació econòmica que cobreix les despeses inicials de la posada en marxa d’una cooperativa de treball, així com l’acompanyament professional per construir el projecte econòmic administrativament i econòmicament.

La campanya dels premis incorpora de forma humorística la crítica cap a discursos del sistema capitalista sota el lema “Cooperes o competeixes?”. En aquest projecte, la cooperativa La Pera ha comptat amb la col·laboració tècnica de Bruna SCCL i de la companyia de teatre La Calòrica, per generar una paròdia del programa de televisió “¿Quién quiere ser millonario?” que persegueix fer fortuna responent algunes preguntes de cultura general.

Aquesta és la darrera setmana de la convocatòria dels premis, que tanca diumenge 12 de maig. Els projectes que es vulguin presentar hauran d’omplir un formulari on expliquin de quina forma donen resposta als diferents eixos que els Premis Micaela Chalmeta impulsen per tal d’enfortir la intercooperació i consolidar el mercat social a la nostra ciutat.

Els eixos prioritaris pels premis són: la presa de decisions horitzontals i amb participació igualitària, el foment de l’economia feminista apostant per la igualtat de drets i deures de totes les persones, el desenvolupament d’una activitat econòmica que resolgui necessitats reals i que posi les persones i la sostenibilitat de la vida com a prioritat, la promoció de criteris ecològics i de sostenibilitat, la promoció de l’arrelament al territori i, finalment, la sobirania tecnològica.

Entre les vuit convocatòries del premi que s’han celebrat, sumen més d’un centenar de projectes que s’han presentat als premis al llarg dels anys. D’aquests, 24 han obtingut el reconeixement i han sigut dotats amb el premi. D’aquests també se n’han reconegut 7 de forma especial, per la seva qualitat o el seu objectiu, tot i que l’estat embrionari dels mateixos no permetia un acompanyament immediat per fer efectiva la constitució com a cooperativa.

Els Premis commemoren Micaela Chalmeta, que a mitjan segle XIX fou una important cooperativista, activista feminista i socialista, membre de les cooperatives obreres L’Economia Social d’Hostafrancs i del Model del Segle XX a Sants. Dirigent de l’Agrupació Femenina de Propaganda Cooperativista, va incentivar la participació de les dones en les cooperatives de consum, que entenia com una “arma per assecar en el seu origen una de les fonts del capitalisme dominador” i com “l’embrió de la societat futura”. A més, va escriure – sota el nom d’Amparo Martí- La Guerra Social (1903) i La Internacional (1908).