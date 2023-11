La moda sostenible omple la plaça de Catalunya de Barcelona en contra del Black Friday

Aquest divendres 24 de novembre, Barcelona ha sigut l’escenari de la campanya de conscienciació #NoBlackFriday organitzada per la cooperativa Opcions i la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques.

L’acció principal de la iniciativa ha estat una desfilada ballada amb la presència de més de trenta dissenyadores de tot Catalunya. Des de l’organització, Joana Ariet, de la cooperativa Opcions, destaca: “Amb aquesta iniciativa volem visibilitzar que existeixen alternatives de consum a Catalunya”. Precisament, Ariet en una entrevista a Jornal.cat afirma que “Tenim un model de fast fashion, que és produir, produir, produir i consumir, consumir, consumir que no ens porta enlloc”.

En el marc de la desfilada, destaquen com a participants marques com: el projecte social Dona Kolors, que aposta per la inserció laboral de dones en risc d'exclusió social; la marca barcelonina Ven y Cogelo; l’entitat Solidança, encarregada de la gestió de residus tèxtils, i la marca tarragonina Llueix Vida Rural. Totes aquestes marques de moda sostenible es poden trobar a La Zona, el mercat de consum conscient que té en compte l’impacte en el medi ambient i en les persones.

Hi ha hagut una flashmob amb la participació de més de 200 persones que han ballat una coreografia al ritme de la cançó Futur just: diem #NoBlackFriday. Font: Opcions

Per fer aquesta acció possible, s’ha comptat amb l’alumnat de l’Institut Salvador Seguí, encarregat de la indumentària, el maquillatge, i la perruqueria de la desfilada. També hi han participat diverses escoles de dansa de Barcelona com Fresh Company, Blackout Dance School, Free Style Dance center, Step BCN Dance School i Stage escola de dansa com a models. “Hem volgut involucrar al jovent de Barcelona per tal de demostrar que les noves generacions també estan preocupades per l’impacte de la indústria tèxtil”, destaca Joana Ariet.

Les accions reivindicatives han començat amb un black tour, una ruta pels comerços de roba i tecnologia amb males praxis ambientals i socials, com Inditex, Primark, MediaMarkt i Apple. En acabar el black tour hi ha hagut una flashmob amb la participació de més de 200 persones que han ballat una coreografia al ritme de la cançó Futur just: diem #NoBlackFriday.

Aquesta iniciativa ha estat organitzada per Opcions i la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, una entitat de segon grau formada per Alternativa3, FETS, Oxfam Intermón, SETEM i la Xarxa d’Economia Solidària, que treballa per articular el comerç just i les finances ètiques a Catalunya, i amb la col·laboració de Fashion Revolution España.