Islam, jovent i cooperació

El passat desembre de 2023, el XIV Congrés Islàmic de Catalunya no va ser només una trobada. Agrupant a més de 200 persones al llarg d’un cap de setmana, allotjats en un mateix lloc i compartint idees i històries dia i nit, es va posar sobre la taula la falta de cohesió entre diferents grups juvenils del territori català. Això va modelar el projecte d’Entre Joves, que no neix com a una alternativa a una situació existent, sinó com a una necessitat en resposta a una mancança. És així com optem per treballar colze amb colze: crear una xarxa de suport i cooperació entre les comissions juvenils –des de l’Alt Empordà fins a les Terres de l’Ebre i des de la mediterrània fins als Pirineus–, que és un moviment organitzatiu en creixement i de gran pes per a la comunitat.

Aquest abast organitzatiu, amb el suport de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), entitat amb una llarga història i una gran consolidació dins de la comunitat islàmica catalana, representa un repte al qual cap dels membres del grup no s’ha enfrontat mai. Entre Joves no és una acció puntual, sinó una tasca continuada en el temps. Dins del marc d’actuació en el que treballem, s'han organitzat la I i II Assemblea de Comunitats Juvenils de Catalunya, espais de debat, networking i creixement, en les quals s’han establert les pautes de cooperació entre entitats. I, somrient, compartim l’èxit d’aquests espais, doncs comptem amb la presència de més de 15 comunitats juvenils, en una xarxa que agrupa, a dates d’ara, a més de 25 grups.

La importància de la cooperació entre entitats és fonamental per a aquest projecte. No només es tracta de potenciar la identitat col·lectiva i l’apoderament dels joves musulmans, sinó també de contribuir al teixit social i a la superació d’estigmes i prejudicis. Al Qurtubi (1214-1273 E.C) va dir “Jo dic que el tracte amable cap als veïns és obligatori i està recomanat, ja siguin aquests musulmans o no. I això és el que cal fer. El tracte amable pot ser en el sentit d’ajudar o pot ser en el sentit de ser bondadós, abstenir-se de molestar i romandre al costat d’ells.” Aquestes paraules il·lustren l'objectiu compartit entre tots els musulmans: promoure la presència de la comunitat dins de la societat. Per tant, com a musulmans, tenim la responsabilitat social de participar activament a la societat, sempre des dels valors de l’islam: el respecte, la comprensió i la solidaritat.

Entre Joves proposa l’establiment d’una xarxa cooperativa, mitjançant la qual facilitar, potenciar i visibilitzar la tasca de les diverses comunitats que formen part del teixit. Cal destacar la gran importància d’aquestes organitzacions, ja que són la punta de llança del projecte. De forma conjunta, treballem en la visibilitat, que, mitjançant el bon ús de les xarxes socials es pot arribar a un públic major, donant-li veu al projecte. També en la formació, amb la qual estem compromesos i compromeses: gestió de persones i de projectes, educació islàmica, psicologia i dret, entre d’altres. I finalment, en la continuïtat i compromís. El treball organitzatiu i cooperatiu voluntari, ens molts casos, resulta complex de compaginar amb la vida ordinària de cada persona. Tot i així, més de 40 joves vam estar presents a l’última Assemblea del 20 d’abril.

La pedra angular del projecte és consolidar una base entre les comissions juvenils, ja que sense aquesta, no s’assoliran els objectius. Aquesta, sòlida, servirà de trampolí per arribar més lluny tots junts.