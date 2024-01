Residus tèxtils. La importància de les 3 ‘R’

El sector del tèxtil és un dels majors consumidors de recursos del món i genera un gran impacte ambiental i climàtic. Segons l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), cada català genera 22 kg de residus tèxtils en un any, dels quals només un 12% (2,64 kg) es recullen selectivament.

Però, sabem realment què són els residus tèxtils? Quan parlem de residus tèxtils, parlem fonamentalment de: peces de vestir, calçat i tèxtils usats a la llar. Ho explica Andrea Membrado, membre del departament de comunicació de Roba Amiga, “el residu tèxtil és aquella peça de roba (o qualsevol peça tèxtil) que ja no es considera apta per l'ús i passa a ser un residu”.

En quina situació es troba Catalunya amb aquests residus?

La problemàtica sobre aquests residus ha crescut molt en els últims anys, ja que és un sector que consumeix molts recursos, és la segona indústria més consumidora d’aigua (fins a 3.000 litres d’aigua es necessiten per fer una samarreta de cotó i uns 10.000 litres per fer uns vaquers). També genera un enorme impacte ambiental i climàtic. Com diu l’Agència de Residus de Catalunya “els tèxtils són la quarta categoria que exerceix una major pressió en l'ús de matèries primeres i aigua, després dels aliments, l'habitatge i el transport, i la cinquena en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. Es calcula que menys de l'1% de tots els tèxtils del món es reciclen en nous tèxtils”.

En un estudi publicat recentment per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) s’explica que el 90% dels residus tèxtils municipals que es generen a Catalunya van a parar a abocadors o plantes incineradores. “Aquest fet posa de manifest que només el 10% dels residus tèxtils són llençats de manera separada”, com asseguren les conclusions de l’estudi. Per tant, és molt important que hi hagi entitats, fundacions i persones implicades en fomentar i treballar en l’educació i la sensibilització de la ciutadania amb l’objectiu de donar informació, crear transparència i sensibilitzar envers la problemàtica social i ambiental que hi ha al voltant del tèxtil. També és molt important que hi hagi entitats gestores, preocupades per aquesta situació i implicades en la infraestructura que suposa la reutilització i el reciclatge d’aquest recurs.

Reduir l’impacte del tèxtil: La importància de les 3 ‘R’ (Reduir, Reutilitzar i Reciclar)

Segons Roba Amiga, quan es compra roba se li dona una vida aquella peça. Però no sempre, tothom és conscient del que passa quan es decideix llençar-la a un contenidor no especial per aquest residu quan ja no la volem tenir a l’armari. Cal prendre consciència d’aquesta situació i reduir el consum tèxtil, és necessari allargar la vida de la roba i adonar-nos de la importància de la reutilització i el reciclatge.

Què és la regla de les 3R?

“La regla de les 3R, també coneguda com les tres R de l'ecologia, és una proposta per desenvolupar hàbits per un consum responsable”, diu l’Andrea Membrado.

Concretament, el primer pas seria reduir el consum innecessari per evitar l’acumulació de recursos i la quantitat de residus que després es generaran. L’altre pas és el de reutilitzar. És important optar per consumir productes reutilitzats, de segona mà. “Reutilitzar significa poder donar una nova vida a les teves peces amb altres usos, com utilitzar una samarreta vella desgastada per fer draps”. I finalment: reciclar. Destinar els residus en el lloc correcte de reciclatge fomenta que es puguin gestionar correctament i que serveixi per a nous usos.

Roba Amiga reconeix que aquest concepte ha evolucionat en els últims anys, les tres regles han passat a ser cinc: reacondicionar o reparar. “Al final, tota acció que promogui una millor consciència envers com consumim i gestionem els nostres productes en el seu cicle de vida són importants per fer d'aquest món, un lloc més sostenible”.

Opcions sostenibles: la segona mà



Luilly Sánchez, enginyer mediambiental i propietari de la botiga de segona mà ‘Armari Solidari’, explica la importància de reduir el consum tèxtil, reutilitzar els productes i de la creació de projectes que fomentin consciència sobre l’impacte del tèxtil. “Els projectes de botigues de segona mà, principalment estan enfocats a l’àrea solidària i està molt bé. Però, la necessitat ecològica actual és molt gran i ha d’haver-hi projectes que expliquin que s’ha de reduir el consum, conèixer la quantitat de residus que estàs deixant de generar en comprar una peça de segona mà i els beneficis de la reutilització”.

Botiga de segona mà Armari Solidari que funciona com a punt de classificació, recol·lecció i venda. Font: Roba Amiga.

Armari Solidari funciona com a punt de classificació, recol·lecció i venda. “Ens encarreguem de la reutilització de la roba, accessoris i sabates. També donem una segona vida a llibres, música i DVD. Tot el que tenim a la botiga prové d’aportacions i de mercats de segona mà. Les peces es venen a un preu accessible, depenen de la peça, oscil·lant entre els 2 i els 25 euros, encara que de mitja en una compra normalment et pots gastar entre 2 i 5 euros”, assegura Sánchez.

Una de les maneres de compensar a les persones que fan donacions a Armari Solidari és oferir un val regal per fer una compra a la botiga i així motivar a la gent a col·laborar.

Treballen conjuntament amb la Fundació Formació i Treball, els quals compten amb uns magatzems on l’Ajuntament de Barcelona els presta servei de recollida i disposició final. “La roba que no venem va als magatzems de la Fundació i així ells poden donar-li un altre ús o bé, si ja no és possible, valorar-ho o portar-ho directament a disposició final”. Aquesta fundació, promoguda per Càritas, té com a objectius formar i ajudar a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i coordinar l’entrega de roba, mobles i altres estris de la llar a les persones que ho necessiten.

També trobem opcions per als més petits. La roba d’infant moltes vegades queda petita de seguida i s’han de buscar alternatives sostenibles per poder allargar la vida de les peces de roba. La botiga de segona mà Tresors Segunda Mano, un projecte iniciat el 2019 per la Lorain, propietària de la botiga i molt conscienciada des de sempre amb la importància de la reutilització, ven roba de segona mà per a nens entre 0 i 12 anys.

La botiga Tresors Segunda Mano és un projecte iniciat el 2019 amb la consciència de la importància de la reutilització. Font: Tresors

“Al principi no va ser fàcil. Teníem moltes despeses perquè compràvem la roba a particulars i a part no hi havia massa entrada d’ingressos. Com això no funcionava, vaig canviar la fórmula i oferir vals per gastar a la botiga a aquelles persones que deixessin roba, és a dir, intercanviar roba, sabates i també joguines. Aleshores va començar a funcionar”, diu la propietària de la botiga Tresors.

La botiga també fa donacions a la Federació de Famílies monoparentals de Barcelona.

“La segona mà és una opció sostenible i accessible per a tothom. Pots vestir de qualitat mentre col·labores en un món més just. Cal canviar la perspectiva què tenen algunes persones del fet que vestir amb roba de segona mà és vestir amb roba de morts. És absurd que això es continuï pensant. Es roba que s’ha de fer servir per no morir nosaltres”, afirma el propietari d’Armari Solidari.

Segons Lorain, després de tres anys amb aquest projecte, “la mentalitat de les persones a qui ella coneix i tracta dia a dia a la botiga ha canviat molt encara que pensa que la segona mà està més acceptada en productes per a nens. La gent ho té més assumit aquest intercanvi de peces i compra més i sense por”.

A banda de col·laborar amb botigues de segona mà fent donacions o comprant roba, on podem llençar la roba, que no sabem què fer amb ella, si volem que no acabi a un abocador o a plantes incineradores?

En el cas de no saber què fer amb la roba, es pot dipositar als contenidors de Roba Amiga i la gestionaran fomentant la màxima reutilització d’aquesta i aprofitant al màxim la seva vida útil.

Tots alguna vegada hem vist els contenidors taronges als carrers de barris i pobles. És aquí on ha d’anar la roba, però què és el que passa un cop es recull aquest residu dels contenidors?

Contenidors taronges de Roba Amiga, element clau per la recollida del residu tèxtil. Font: Roba Amiga.

“La Cooperativa Roba Amiga està formada per set entitats socials que compartim valors i objectiu comú, fomentar la inserció sociolaboral a través de la gestió de residus”, explica Andrea Membrado de Roba Amiga.

Aquestes entitats compten amb centres propis de preparació per a la reutilització, fomentant l'economia circular de les peces tèxtils que els hi arriben a la planta a través de la venda a les seves botigues de segona mà. Aquests centres no només preparen i classifiquen per a la reutilització (botigues), sinó que com a gestores de residus autoritzades també classifiquen la roba segons si és apta per reciclatge o si no es pot aprofitar i va a rebuig.

La seva missió principal és la recollida selectiva de roba usada, roba de llar, sabates, altres residus tèxtils per a la seva revaloració a partir de la reutilització i el reciclatge, amb la creació de models de negoci eficients que fomenten la integració de persones en situació de vulnerabilitat social.

Membrado recomana a la ciutadania que “abans de portar la roba al contenidor taronja pensi si aquella peça de roba pot allargar la vida, sigui arreglant-la o fent una peça d'upcycling amb ella, regalant-la a algú proper o venent-la, potenciant així la reparació i la reutilització”.

El més important: educació i sensibilització

La gran empremta que es deixa cada vegada que es compra una peça de roba, posa en relleu la necessitat de fomentar els hàbits de la reutilització i el reciclatge sobre els productes que generen un gran impacte mediambiental.

Accions com la realització de campanyes d’educació ambiental als centres educatius per part de Roba Amiga, amb tallers i campanyes de recollida de roba al centre per tal de donar a conèixer i sensibilitzar a l’alumnat en èpoques de canvi d’armari, són molt importants per a l’educació per als més joves.

Altres accions que s’estan duent a terme són els mercats de residu zero, per part de diferents actors socials, que pretenen fomentar hàbits de consum responsable a barris i pobles de Catalunya. La creació de projectes d’economia circular.

Per part de l’administració també hi ha projectes com: El Pacte per a la moda circular, impulsat per un grup d'agents impulsors de tota la cadena de valor del tèxtil, la Generalitat de Catalunya i d’altres organitzacions o els tallers a les deixalleries sobre la problemàtica derivada de la gestió de la roba, impulsats per la Diputació de Barcelona

Als grans esdeveniments de moda, també es vol donar visibilitat a la reutilització, per exemple, el 080 Reborn, amb la primera desfilada (l’any 2022) de roba de segona mà a la 080 Barcelona Fashion.

Reduir i reutilitzar és més necessari que mai. Hi ha una necessitat gran de la regla de les 3R, des del que mengem fins com vestim.