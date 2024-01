Es pot anar de rebaixes de manera sostenible? per Sònia Flotats

Amb l'arribada de les rebaixes d'hivern a Catalunya, que comencen el diumenge 7 de gener i es perllonguen fins al 6 de març, emergeix un període que, formalment, busca permetre al sector comercial liquidar els seus estocs de temporada amb marges més estrets. De la mateixa manera, les rebaixes ofereixen també una oportunitat per a les consumidores i consumidors, permetent-nos adquirir productes desitjats amb descomptes significatius. Des de certa perspectiva, aquesta pràctica pot fomentar un model de consum responsable, on tothom surt beneficiat.

Malauradament, la realitat no sempre és tan idíl·lica. Per una banda, moltes persones comprem en període de rebaixes productes que no necessitem, sobretot en l'àmbit de la moda. Això no és bo ni per la nostra economia, ni per al planeta, ja que segurament serà un peça que després d'uns pocs usos acabarà entaforada al fons de l’armari o al desert d'Atacama, a Xile. Per l'altra, alguns comerços (per sort la minoria) utilitzen aquests períodes per comercialitzar peces de roba i complements produïts ad hoc per aquesta fi, el que genera una sobreproducció, impactes ambientals innecessaris i mà d'obra a preus indecents.

Per què comprem roba que no necessitem?

En primer lloc, perquè comprar amb descompte és un triomf que ens fa sentir que hem guanyat quelcom. I a tothom li agrada guanyar. A banda, molts comerços juguen amb el missatge de "darreres unitats", que desperta la nostra por a la pèrdua i ens fa passar per caixa sense haver reflexionat massa. Aquest comportament es veu incrementat en entorns comercials com les grans superfícies i les botigues de moda que cada dia s’assemblen més a una discoteca que no pas a un espai on proveir-se de béns necessaris.

D'aquesta manera, i tot i que anar de rebaixes no és un acte de per si irresponsable, des de l'Agència Catalana de Consum ens recomanen planificar la compra i que aquesta sigui racional i reflexiva. En particular, quan parlem de moda, és aconsellable elaborar una llista prèvia d'aquelles peces que realment enriquiran el nostre armari i, molt important, assignar un pressupost. Consultar aquest document abans de fer cap compra ens ajudarà a discernir entre les accions compulsives i les premeditades.

Com assegurar-nos que el punt de venda juga net?

Perquè les rebaixes siguin realment una pràctica responsable i sostenible, els productes que s’ofereixen han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat i no poden presentar cap mena de defecte ni deteriorament. Tampoc es poden promocionar com a rebaixats productes descatalogats o desaparellats. En aquest sentit, la recomanació és fixar-se bé en el producte que estem a punt d'adquirir.

Pel que fa als canvis i devolucions, sí que és cert que el comerç físic no té cap obligació a fer-los, a menys que anunciï el contrari. Pel que fa a la compra en línia, disposem d'un període mínim de catorze dies per retornar la compra, a excepció de casos concrets com són els productes personalitzats o fets a mida o els que no es puguin reutilitzar per raons d'higiene.

Però segurament amb el que hem d'estar més alerta és amb el preu de l'oferta. En aquest sentit, els articles rebaixats han d'estar clarament diferenciats i mostrar el preu original i el preu rebaixat o bé el percentatge de descompte. S'entén per preu original el preu més baix que hagi tingut aquell producte en l'establiment, durant els trenta dies precedents a la data d'inici de les rebaixes. Tot i que al període de rebaixes i sobretot en la venda presencial no són freqüents les males pràctiques en aquest sentit, sí que són molt freqüents en períodes com el Black Friday i, sobretot, en les vendes per internet. Sense anar més lluny, el passat Black Friday l'OCU denunciava que el 99% dels descomptes que es van promocionar no eren reals i que, de fet, de mitjana els productes costaven un 3% més respecte al seu preu real.

En resum, comprar moda en període de rebaixes no té per què ser una pràctica poc responsable o gens sostenible. La clau està en la nostra actitud. Segurament, el mantra en aquest cas, i sempre, és reflexionar sobre com és de necessària per a nosaltres aquella peça de roba, quina durabilitat té, quin ús en farem i en quines condicions ha estat produïda.

Per la periodista del magazine So Good, So Cute, Sònia Flotats.