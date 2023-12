Roba de segona mà en ple centre de Barcelona

L’entitat catalana de roba vintage i de segona mà Humana ha inaugurat la primera botiga al carrer de Portaferrissa, en ple centre de Barcelona. El nou local compta amb una superfície de 307 metres quadrats i més de 6.000 articles de roba vintage. Segons la pròpia fundació Humana, el nombre de clients d'aquest tipus de negoci s'ha incrementat un 27% en només dos anys a Barcelona i assenyalen un canvi de tendència gràcies al jovent que cada cop té més consciència ambiental.





Durant la presentació, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire ha agraït a Humana el seu treball i ha recalcat la voluntat de l’administració a continuar treballant conjuntament.

Per la seva banda, Rubén Sáez, dependent a la botiga Humana es mostra orgullós de treballar per aquesta entitat pel què representa i per l’èxit que està tenint entre la gent més jove. I afegeix, en declaracions a Jornal.cat que: “és molt maco el que fa Humana perquè ajuda al medi ambient reutilitzant la roba i donant-li una segona vida"

En aquest sentit, Julia Bas, clienta d'Humana des de fa un any, ha afirmat a Jornal.cat que: "compro aquí perquè la roba és sostenible i perquè es respecten les condicions laborals de les persones treballadores".

Humana va obrir la primera botiga a Santa Coloma de Gramenet el 1987. Actualment, compta amb més d’una vintena d’establiments a la ciutat de Barcelona i més d’una cinquantena per tot l’Estat espanyol.