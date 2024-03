Una residència de gent gran a Terrassa aprendrà a fer ús del mòbil, gràcies a una cooperativa d’alumnes

L’Escola Tecnos de Terrassa (Vallès Occidental) compta amb diverses cooperatives formades per l’alumnat del seu centre. Aquest dijous 29 de febrer, un grup d’alumnes de segon d’ESO ha tancat la constitució de la seva cooperativa, que té l’objectiu d’ajudar gent gran a fer ús del mòbil.

La iniciativa ha sorgit del mateix alumnat, al “detectar que molta gent gran del municipi tenia problemes per fer ús del telèfon mòbil”, segons ha afirmat la presidenta de l’escola, Rosa Pastor, en declaracions a Jornal.cat. Concretament, el projecte té la intenció de col·laborar amb la residència La Vostra Llar, molt propera a l’escola. D’aquesta forma, l’alumnat impulsor proposa dedicar-hi una de les seves tardes lliures per anar a la residència i acompanyar aquelles persones que ho necessitin.

Tecnos també compta amb altres cooperatives constituïdes des de fa temps, com Les Músiques, un grup d’alumnes d’ESO i Batxillerat que es dedica a fer concerts en les activitats organitzades per l’escola. El centre va començar a impulsar les cooperatives d’alumnes el curs 2013-2014 i Les Músiques va ser una de les primeres a consolidar-se que segueix activa avui dia. Pastor la destaca com una de les iniciatives “més potents”, ja que relaciona alumnes de diversos cursos i “és el grup que s’ocupa de dinamitzar i animar” quan l’escola participa en esdeveniments, com la Fira d’Economia Social i Solidària de Terrassa.

Les Músiques s'ha anat renovant amb el pas dels anys, gràcies a ser una cooperativa molt oberta amb participació d'alumnes de diverses edats | Escola Tecnos

Una altra de les cooperatives existents és la CantinaCoop, on a través de la col·laboració amb un restaurant proper a l’escola, han creat un formulari virtual perquè l’alumnat pugui demanar el menjar que vulgui. A partir d’aquí, els membres de CantinaCoop, de quart d’ESO, fan d’intermediaris i s’encarreguen de distribuir els productes.

Finalment, Rosa Pastor també ha destacat el projecte SolidàriaCoop, una cooperativa molt polivalent que col·labora en diferents actes, com la Marató de TV3, i també La Nostra, que s’ocupa de gestionar la revista de l’escola. A més, la directora ha remarcat que intenten “tenir molt en compte els temes d’actualitat i el que passa a l’entorn”, fet pel qual també han sorgit iniciatives relacionades amb el reciclatge i l’energia.

A l’hora de constituir les cooperatives, l’Escola Tecnos ha comptat amb l’ajuda de l’ESSpurna, que ajuda a divulgar i proporcionar el model cooperatiu entre l’alumnat. El centre educatiu també forma part de la Federació d’Escoles Cooperatives (EscolesCoop) i va participar en la primera Fira de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, celebrada el novembre de 2023 a Barcelona.