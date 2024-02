Més d’un centenar de cooperatives d’alumnes participen en el programa educatiu d’impuls al cooperativisme

El programa educatiu d’impuls al cooperativisme, iniciat al juny de l’any passat, compta amb més d’un centenar de cooperatives d’alumnes durant aquest curs 2023-2024. La iniciativa, subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i dirigida per l’ESSpurna, té l’objectiu de sensibilitzar, divulgar i proporcionar el model d’emprenedoria cooperativa al jovent. Per fer-ho, animen l’alumnat a formar cooperatives on prenen les decisions i s’ocupen de la gestió social.

L’acompanyament comença amb una formació per al professorat i per a l’alumnat, en la qual s’expliquen les bases de l’economia social i solidària (ESS). A més, també es presenten les diferents opcions de cooperatives possibles i es plantegen les bases per a la primera presa de decisions que comporta la constitució de l’associació.

D’una banda, hi ha 28 agrupacions d’alumnes ja existents en el marc del programa, les quals es troben en fase de consolidar els seus projectes cooperatius. La resta de cooperatives, 80, estan en etapa de creació.

Totes aquestes cooperatives formen part dels 57 centres educatius que han estat adherits al programa durant el primer trimestre del curs 2023/2024. Estan dividits entre 9 centres de les terres de Ponent, 8 de les comarques tarragonines, 10 de les comarques gironines i el Maresme, 15 del Vallès i la Catalunya Central i 15 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’ESSpurna està formada per la intercooperació de cinc cooperatives d’iniciativa social, especialitzades en els serveis socioeducatius i amb expertesa en acompanyament educatiu, amb presència als diferents territoris on es desenvoluparan les cooperatives d’alumnes: són Doble Via, Lleure Quàlia, Escola Lliure El Sol, Combinats i +Educació.

Pertànyer al seu programa permet formar part d’AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, impulsada per EscolesCoop. Això possibilita accedir a una entitat de grau superior que agrupa totes les iniciatives d’alumnes i treballa per uns objectius comuns: fomentar el cooperativisme educatiu com a mètode d’aprenentatge i com a font de coneixement.

El cooperativisme a les aules està en auge, com ho demostra un estudi de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES), on s’afirma que durant l’últim any hi ha hagut un augment del 55% d’oferta formativa universitària en ESS. A més, s’han començat a celebrar actes temàtics, com la Fira de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, que AlumnesCoop va celebrar a finals del 2023 a Barcelona i va reunir a més de 250 assistents.