Catalunya lidera l'oferta formativa universitària en economia social i solidària respecte l'Estat espanyol

Catalunya ofereix el 24,4% d’accions formatives, segons un informe sobre la situació de l’economia social i solidària (ESS) al món universitari, realitzat per la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) ha presentat aquest gener. La recerca, centrada en el curs 2023-2024, ha comptabilitzat un augment del 55% d’oferta formativa respecte al curs anterior i ha situat Catalunya com el territori amb més accions educatives d’aquesta mena.

Per darrere se situa la Comunitat de Madrid (14%), el País Basc (12,6%), Castella i Lleó (11%), el País Valencià (10,4%) i Andalusia (9,6%). La resta de comunitats es troben per sota del 3%.

Pel que fa a l’augment de les accions formatives, CEPES ha detectat 136 estudis de postgrau, a més de 22 càtedres i tres doctorats relacionats amb l’ESS. L’increment és considerable respecte a l’any passat, amb 60 noves formacions i tres noves càtedres.

Tot i que, les formacions no sempre són específiques en economia social, l’estudi afirma que el 51,1% són específiques en ESS, mentre que el 48,9% restant hi estan relacionades.

L’informe també ha destacat altres resultats, com el tipus de formació de les accions. CEPES destaca que la tipologia més habitual és el màster propi o de formació permanent (41,2%), seguit el màster oficial o universitari (19,9%) i el diploma d’especialització (16,2%).

La Confederació Empresarial també ha estudiat les dimensions temàtiques de les titulacions. L’informe afirma que la temàtica més habitual és el desenvolupament local, amb un 19,5% respecte el total. També destaquen altres àmbits com l’economia social (12,8%), el cooperativisme (12%), l’emprenedoria (12%) i la diversitat funcional (11,3%).

L’estudi conclou que en els darrers anys “s’ha evidenciat una tendència creixent en l’especialització, tecnificació i oferta” dels estudis en ESS. També afirma que això s’explica en gran part per l’augment d’especialitats relacionades amb l’ESS i no tant per les específiques, cosa que CEPES destaca com “positiva”, ja que contribueix a estendre el coneixement de l’economia social de forma transversal.

Com a debilitat, la recerca reconeix que l’oferta formativa continua sent “limitada i amb certa capacitat de millora” i que queda molt camí per recórrer per igualar les especialitzacions relacionades amb l’empresa tradicional.