EscolesCoop i l’ESSpurna acorden una col·laboració per donar a conèixer el model cooperatiu a les aules

L’ESSpurna i EscolesCoop han arribat a un acord per associar-se i fer créixer AlumnesCoop, Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya. A més, s’han compromès a intercooperar, amb iniciatives que ajudin els membres de cada entitat a conèixer les iniciatives de l’altra.

EscolesCoop és la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i treballa per fomentar aquest model educatiu al territori. Una de les seves iniciatives és AlumnesCoop, la federació de les cooperatives d’alumnes. D’altra banda, l’ESSpurna és una entitat que impulsa i acompanya la creació i consolidació d’aquest tipus de cooperatives. Està promoguda per la Direcció General de l’Economia Social.

D’una banda, els acords fixen que EscolesCoop incentivarà que les seves escoles federades participin en els programes de l’ESSpurna. I, d’altra banda, l’ESSpurna fomentarà queles cooperatives que acompanya passin a formar part de les federacions d’alumnes i d’ensenyament. A més, ambdues iniciatives compartiran i col·laboraran en els seus diversos espais de comunicació.

A través de la seva col·laboració, les entitats pretenen que el model cooperatiu a les aules continuï creixent. Actualment, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya està formada per més de 40 centres educatius cooperatius, que apleguen més de 1.800 persones treballadores i més de 16.000 alumnes.

L’acord s’ha signat en un acte amb la presència de Marta Rebollar, presidenta d’EscolesCoop, i els representants de l’ESSpurna: Jordi Segarra i Berta Puig, de Doble Via, i Raquel Barbier, de Combinats. Tant Doble Via com Combinats són cooperatives dedicades a l’assessorament de projectes d’iniciativa social.