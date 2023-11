La primera Fira d’AlumnesCoop omple les Cotxeres de Sants amb més de 250 assistents

Aquest 15 de novembre, s’ha celebrat a Barcelona la primera Fira de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, organitzada per EscolesCoop. L’acte ha comptat amb més de 250 assistents, entre alumnat i professorat d’educació primària, secundària, cicles formatius i educació especial, i s’ha celebrat al Centre Cívic Cotxeres de Sants amb la presència del secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa.

La Fira s’ha impulsat amb l’objectiu de generar un espai de trobada entre les diverses cooperatives d’alumnes, quelcom que segons Marta Rebollar, presidenta d’EscolesCoop, “havien estat demanant tots els consells rectors d’AlumnesCoop”, com ha afirmat en declaracions a Jornal.cat. En aquesta mateixa línia, en l’obertura de l’acte els membres del Consell Rector actual han posat en valor la feina dels seus predecessors, destacant que la trobada “és resultat de la feina feta anteriorment”.

Durant l’obertura, Enric Vinaixa ha agraït a l’organització i a l’alumnat la feina feta, afirmant que “és una demostració que una altra manera d’organitzar l’emprenedoria és possible”. A més, la Fira és un clar exemple que “el cooperativisme a Catalunya té moltíssima força i que treballa d’una forma diferent” la qual valoren molt des del Departament d’Empresa i Treball.

Un cop finalitzada la benvinguda, la Fira s’ha dividit en dos espais principals: d’una banda, l’Espai Àgora, on cinc cooperatives d’alumnes han explicat la seva experiència com a projecte. Les cooperatives han estat Cuina Gràfica, de l’Escola Taller Xalest (Sabadell); COOP’08, de l’Escola Sant Gervasi cooperativa (Barcelona); Memòria en conserva, de l’Escola Petit Món Felisa Bastida (Castelldefels); Graciencs 2010 coop, de l’Escola Nou Patufet (Barcelona); i Les Músiques, de l’Escola Tecnos (Terrassa

Sota el lema “Braç a braç, transformem! La força de l’alumnat en cooperativa”, s’ha inaugurat la 1a Fira d’Alumnes Coop amb l’objectiu de fomentar intercooperació. Font: EscolesCoop

Per altra banda, s’ha creat l’Espai Firal, on algunes de les cooperatives d’alumnes han exposat els seus projectes. Hi han estat presents iniciatives com SolCoop, de l’Escola Solc (Barcelona), formada per alumnes de quart d’ESO que ja hi van començar a treballar a sisè de primària. La iniciativa porta anys donant suport a la Fundació Kalilu Jammeh que lluita per l’educació dels orfes a Gàmbia.

A part, la Fira ha comptat també amb una part lúdica de la mà del Sil·labalògic, inspirat en el famós joc Paraulògic. En aquest cas, a l’alumnat se li ha assignat una síl·laba amb la que, agrupant-se amb alumnes d’altres escoles, han hagut d’intentar formar la paraula més llarga possible.

Finalment, l’esdeveniment ha tancat amb l’entrega de premis del Sil·labalògic, amb música de la llista de reproducció participativa i els discursos de clausura. Des de l’organització n’han fet un molt bon balanç, ja que l’aforament ha estat complet i hi ha hagut una bona participació.

De cara al futur, Marta Rebollar ha confirmat a Jornal.cat la intenció de seguir celebrant la Fira per tal que els nous membres d’AlumnesCoop puguin gaudir també de la trobada i intercooperar amb l’alumnat d’altres escoles. A més, Rebollar ha destacat la importància “que les cooperatives d’alumnes estiguin presents a tota mena d’escoles, no només a les escoles cooperatives”.

EscolesCoop és la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya. El 2016 va impulsar AlumnesCoop, la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya de diferents centres educatius de Catalunya. Actualment, el programa L’ESSpurna, format per cinc cooperatives d’educació sociocultural, ofereix formació i acompanyament al professorat en la creació de cooperatives a l’aula. I, concretament les cooperatives Escola Lliure El Sol i Doble Via, acompanyen al Consell Rector i dinamitzen el funcionament d’AlumnesCoop.