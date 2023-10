Una seixantena d'alumnes de secundària es formen 'in situ' en empreses cooperatives

Durant els dies 23 i 24 d’octubre, s’ha posat en marxa la prova pilot del programa educatiu ViureCoop, un programa d’estades d’alumnat de 4rt d’ESO a cooperatives de treball, de consum i d’habitatge, per tal que puguin viure de primera mà l’experiència dels principis i els valors d’una cooperativa.

La proposta vol portar a la pràctica els continguts educatius que s’imparteixen a les aules sobre l’empresa cooperativa. Seixanta alumnes de 4rt d’ESO de les escoles Solc i Petit Món-Felisa Bastida han passat un matí en una desena de cooperatives per tal de poder aprofundir en el coneixement del cooperativisme d’una manera vivencial i no acadèmica, experimentant les competències que es treballen a les escoles, com poden ser el treball en equip, l’organització interna cooperativa, la presa de decisions democràtiques, la responsabilitat compartida o el compromís social.

ViureCoop neix de la voluntat d’intercooperar i d’impulsar la difusió del cooperativisme en l’educació formal que guia l’acció de CoopCat, qui impulsa i finança el projecte, i que compta amb la col·laboració i el suport d’EscolesCoop.



La presidenta d’EscolesCoop, Marta Rebollar, ha expressat que “per a les escoles cooperatives és fonamental donar resposta a la formació del nostre alumnat en cooperativisme i en economia social i solidària, i pensem que aquest pot ser un dels grans programes en què participi la federació en un futur. De la mateixa manera que ara ho són AlumnesCoop i les cooperatives d’alumnes, que impulsem des d’EscolesCoop”.

Rebollar agraeix l’aposta que ha fet CoopCat per incloure en l’oferta curricular dels centres educatius catalans els valors i les competències pròpies del cooperativisme i de dotar a escoles i instituts d’una formació pràctica i específica, com és el programa #ViureCoop o l’itinerari educatiu d’economia social i finances ètiques dirigit a 3r i 4t d’ESO perquè el professorat el pugui aplicar a les aules.

Concretament, l’alumnat s’han repartit entre cooperatives de diversos sectors, com cooperatives tecnològiques (Jamgo), d’enginyeria i telecomunicacions (Emelcat, Azimut 360, Som Connexió), de salut laboral (Sepra), de foment del cooperativisme i l’habitatge cooperatiu (Grup ECOS, Sostre Cívic) i d’inclusió social i laboral (DiomCoop, ES).