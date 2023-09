El projecte l’ESSpurna busca centres educatius per impulsar la creació de cooperatives d’alumnes

El projecte l’ESSpurna, format per cinc cooperatives d’iniciativa social amb el finançament de la Direcció General d’Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya i el suport d’EscolesCoop, té l’objectiu d’acompanyar en la creació de cooperatives d’alumnes a les aules. Actualment, busca centres per poder arribar a les 120 cooperatives.

Fer sabons amb oli reciclat, joguines per als més petits de l’escola, mantenir l’hort escolar, l’equipament informàtic o mediar conflictes són només alguns exemples dels projectes cooperatius que es poden impulsar des d’una cooperativa d’alumnes. Es tracta impulsar projectes d’iniciativa social i solidària que poden anar des de la producció, els serveis o el retorn social, sempre oberta a la imaginació i a la iniciativa de l’alumnat.

El programa promou formacions i acompanyament per a la creació de simulacions de cooperatives d’alumnes i està obert al jovent des de les últimes etapes de primària fins a cicles formatius d’arreu del territori català. Les inscripcions estan obertes durant tot el primer trimestre, o fins a superar les places límit. S’hi poden adherir tot tipus de centres, ja siguin públics, privats o concertats, i finalitza el mes de maig de 2024. L’objectiu, ara, és arribar a la xifra de 120 projectes participants.

L’alumnat haurà de simular que tén una empresa conjunta i que l’ha de gestionar conjuntament. “Els caldrà prendre decisions, pensar com governar el projecte i coordinar-se en assemblea”. destaca Berta Puig, secretària tècnica del projecte. En funció de les característiques del centre i de la voluntat dels docents, la iniciativa es pot implantar en el marc d’una assignatura, a través de diverses matèries de manera transversal o com a treball de fi d’estudis.

“Més enllà de la finalitat educativa, es pretén que hi hagi un aprenentatge del que és l’economia social i solidària”, explica Puig. “Que els serveixi com a experiència de primera mà de com a grup social poden impactar en el seu entorn”, assegura. El projecte es desenvoluparà al llarg del curs, amb un acompanyament al professorat i sessions trimestrals amb l’alumnat en els moments clau de la cooperativa.

L’altra vessant del projecte serà promoure la vinculació de les cooperatives entre elles amb trobades territorials. D’aquesta manera, un cop traslladats els valors de l’ESS a les aules, aquests alumnes, un cop acabats els estudis, puguin plantejar-se fer emprenedoria des del cooperativisme i, per tant, una mirada més enllà de l’empresa capitalista. A més, també es vol traslladar al professorat la importància d’incorporar aquest tipus d’economies en el currículum escolar.

La iniciativa està formada per les cooperatives Doble Via, Més Educació, Escola Lliure El Sol, Lleure Quàlia i Combinats i compta amb la col·laboració de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya. Parteix d’una convocatòria pública del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, i, per aquest motiu, està completament subvencionat i és gratuït per als centres participants.