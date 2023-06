EscolesCoop organitza la primera trobada d’AFA i AMPA de les escoles cooperatives

EscolesCoop, la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, ha celebrat la primera trobada d’AFA i AMPA de les escoles cooperatives federades, amb l’objectiu que les associacions es coneguin i conversin sobre experiències, reptes i possibles col·laboracions.

Des de la Federació destaquen que la trobada ha servit per tractar les necessitats de les associacions i les escoles, el relleu de juntes i la difusió, entre d’altres. D’aquesta forma, ha estat una primera reunió exploratòria on s’ha detectat “molt interès i una forta necessitat de fer xarxa i compartir inquietuds”,segons han afirmat des d’EscolesCoop, en declaracions a Jornal.cat.

Les associacions de famílies han pogut expressar les seves inquietuds, com “el sentiment que no encaixen ni en el model públic, ni en el privat”. De fet, és un sentiment bastant habitual que la Federació intenta solucionar mitjançant l’acompanyament. També s’ha parlat sobre el relleu de les juntes, és a dir, com preparar i organitzar els canvis dels membres de les associacions, que es van renovant a mesura que els infants acaben la seva etapa educativa.

Durant la trobada s’ha posat sobre la taula els diferents tipus de cooperatives escolars: les formades per mestres, les formades per familiars i les mixtes. S’ha parlat sobre les característiques de cada model i s’ha reflexionat sobre si té sentit que les escoles formades per famílies tinguin AFA.

De cara al futur, des d’EscolesCoop preveuen seguir celebrant aquest tipus de trobades, “on s’hi ha detectat una gran necessitat d’assessorament en diferents àmbits”, com han comentat des de l’entitat.

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya va néixer el 1979 per donar resposta a les diferents mancances del territori en l’àmbit educatiu. Té presència a tot el territori català i actualment compta amb 25 cooperatives de treball associat (de mestres), vuit de consum (de familiars), sis integrals (mixtes) i una de segon grau. En total, totes aquestes cooperatives acullen a més de 1.800 persones treballadores i més de 16.000 alumnes.